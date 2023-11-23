استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 تشرين ثاني ( بترا) - استشهد المواطن الفلسطيني عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم الخميس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل في بيان، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد الشاب حافي، إثر إصابته الخطيرة.
وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول للإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
23/11/2023 10:19:39
MENAFN23112023000117011021ID1107476532
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