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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

11/23/2023 4:34:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 23 تشرين ثاني ( بترا) - استشهد المواطن الفلسطيني عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم الخميس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل في بيان، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد الشاب حافي، إثر إصابته الخطيرة.
وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول للإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
23/11/2023 10:19:39

MENAFN23112023000117011021ID1107476532

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