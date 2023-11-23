قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 46 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، مع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى للوكالة الفرنسية للإنماء سيريل بيلير، بحضور السفير الفرنسي لدى الأردن اليكسي لو كوور غرانميزون، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمان لوران ديوريز.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تكمن أهمية هذا المشروع في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه، وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة 3 سنوات.

وأكدت طوقان أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، وذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، مثمنة دعمهم للأولويات التنموية والاستثمارية في الأردن.

وجرى خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي، ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر آذار من العام الحالي، بسقف تمويلي يصل إلى 912 مليون يورو.

وأشار مدير الوكالة سيريل، إلى الشراكة القوية بين الحكومة الأردنية والوكالة، مؤكدا التزام الوكالة بدعم الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة.

--(بترا)

و ر/أ م/رق

23/11/2023 10:14:10