بايدن يبحث مع الرئيس المصري وأمير قطر اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مساء أمس الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب (واشنطن بوست)، تناولت المباحثات ترتيب الاتفاق الذي ستفرج بموجبه حماس عن 50 من النساء والأطفال الأسرى لدى الحركة مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل على أن تسري هدنة لأربعة أيام في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن والشيخ تميم "ملتزمان بالبقاء على اتصال وثيق لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل"، مؤكدين أهمية "حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وزيادة ومواصلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

--(بترا)

ب ح/ ف ج

23/11/2023 10:10:24