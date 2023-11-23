بايدن يبحث مع الرئيس المصري وأمير قطر اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مساء أمس الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحسب (واشنطن بوست)، تناولت المباحثات ترتيب الاتفاق الذي ستفرج بموجبه حماس عن 50 من النساء والأطفال الأسرى لدى الحركة مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل على أن تسري هدنة لأربعة أيام في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن والشيخ تميم "ملتزمان بالبقاء على اتصال وثيق لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل"، مؤكدين أهمية "حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وزيادة ومواصلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".
--(بترا)
ب ح/ ف ج
23/11/2023 10:10:24
MENAFN23112023000117011021ID1107476530
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