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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة

11/23/2023 4:34:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة غارات على منازل في منطقة النصيرات ومخيمها وسط قطاع غزة، وجباليا شمالا.
وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد المصور الصحفي محمد عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وأوضحت المصادر ، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وشمالا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا.
--(بترا)
رصد/رق
23/11/2023 07:52:33

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