آخر ظهور لنجوى إبراهيم على المسرح: احكوا لأولادكم عن نصر أكتوبر

MENAFN - Youm7) تصدر اسم الإعلامية القديرة نجوي ابراهي عنوان الأخبار الفترة الماضية خاصة بعدما أعلنت عن مرضها، حيث ردت على منتقديها من خلال برنامجها بيت العز على نجوم إف إم، حيث انتقدت نجوى إبراهيم حالة النقد السلبى والتعليقات الصعبة التى تكتب أحيانًا في التعليقات لديها.

نجوي كرم





وقالت نجوى إبراهيم متهكمة: "عايزيني اعتزل؟ أنا عندى 80 سنة وعيانة وعندى سرطانات وعملت 7000 عملية ، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربى عيالي، أنا فرحانة أني بكلمكم وبتشرف بكلامي معاكم، واختتمت حديثها قائلا: "حبوا بعض شوية".





والحقيقة أن الإعلامية والفنانة لها ظهور مميز في أي حدث وخاصة على المسرح، وكان ظهورها الأخير علي المسرح في حفل احتفالات 6 أكتوبر الشهر الماضي، حيث وقفت علي المسرح بمنتهي العزة وقالت "إنها قدمت عملين عن الحرب يرصدان لحظات مهمة في تاريخ مصر، وأحكي لأبنائي وأحفادي عن نصر أكتوبر" وأضافت "شهداؤنا في قلوبنا.. ولازم الآباء والأمهات يحكوا لأولادهم عن نصر أكتوبر العظيم".





ونجوى إبراهيم قدمت خلال مشوارها عددا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق"، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

وأجرت الإعلامية الكبيرة بحرفية خلال هذا المشوار الثرى حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج بيت العز الذى يذاع يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذى عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم فى تناول كافة القضايا.