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رسائل شريهان وكندة علوش وعساف ورياحنة اليومية لأهل فلسطين

11/23/2023 4:34:07 AM
(MENAFN- Youm7) يوجه عدد من نجوم الفن، رسائل يوميا عبر حساباتهم على تويتر، للشعب الفلسطينى ومن النجوم هم شريهان وكندة علوش ومحمد عساف ومنذر رياحنة وتتنوع رسائلهم التى يكتبوها يوميا ما بين حزن على ما يحدث لهما من قصف إسرائيلى وصمودهم وقوتهم ومقاومتهم.



وقالت كندة علوش:"ألم الأطفال ودماءهم ودموعهم هو أصعب امتحانات هذا العالم الوحشي، ‏شلال ألم لا يتوقف مهما حاولنا الاحتيال على التمعن في الصور ومهما حاولنا منع عقولنا من الاستغراق في التفكير في ألمهم وتخيل معاناتهم ومعاناة ذويهم، ‏يارب فلينتهي هذا المشهد القاسي فقد تعبوا وتعبنا ولا أمل في أي حراك حقيقي لإيقاف هذه المأساة غزة".





رسائل النجوم


رسائل النجوم
رسائل النجوم





رسائل النجوم





رسائل النجوم


وكتب منذر رياحنة:" شكرا لكم، علمتم وربيتم أطفالنا في أيامكم العصيبة، ما لم نستطع أن نفعله نحن منذ سنوات، فعلتموه أنتم، أعدتم ترتيب كل شيء، هدنة النصر والحقيقة" فيما كتبت شريهان آيات قرآنية و محمد عساف آبيات شعر عن الصمود و المقاومة.



وكتبت شريهان، فى تغريدة سابقة عبر حسابها على تويتر، قائلة "سيشهد عليكم الطير والشجر والحجر، ستشهد عليكم دماء شهداء الشعب الفلسطيني ودمائهم الذكية يا أحقر خلق الله على الأرض".



وتابعت، "الكيان الصهيوني إلى زوال وفلسطين لن تموت، عاشت كلمة الحق وعاشت فلسطين وعاش شعب العزة والكرامة والصمود وعاشت غزة بشعبها العظيم، وعاش كل شهيد فلسطيني.. وكونوا على يقين وتعلموا الدرس من الشعب الفلسطيني ولو أخر طفل فلسطيني ستعود فلسطين حرة، وسيُحرر وطنه وأرضه وأرض أجداده، ويستعيد بلاده بصموده و معه الله جل جلالة وأصوات الحق والإنسانية بوعي الأجيال الحالية العربية والغربية .. أجيال واعية عظيمة سترسم خارطة منطقتنا العربية والشرق الأوسط من جديد وستعيش فلسطين حرة وسينتصر الحق هذا وعد الله الحق.. الحي الذي لا يموت".
















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