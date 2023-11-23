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نجوى إبراهيم للزوجات: لا تتحدي زوجك ولا تستفزيه وأديله برستيجه

11/23/2023 4:34:04 AM
(MENAFN- Youm7) احتلت الإعلامية نجوي إبراهيم مؤشرات البحث، وذلك بسبب ردها على المنتقدين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت عليهم من خلال برنامجها بيت العز على راديو نجوم fm، وهو البرنامج الذي تقدم من خلاله العديد من النصائح الهامة وفي جزء من
حلقة البرنامج قدمت نجوى إبراهيم نصائح للزوجة التي يغير منها زوجها.




نجوي ابراهيم





نجوي ابراهيم


نجوي ابراهيم
نجوي ابراهيم





نجوي ابراهيم





نجوي ابراهيم





نجوي ابراهيم

وقالت نجوي إبراهيم، علشان تحمي نفسك من غيرة زوجك من
نجاحك لازم تتفقوا من الأول علي كل حاجة هنرجع البيت الساعة كام هدفع ايه وهنحوش ايه والمهم متقصريش في شغل البيت ولا في دورك لازم تعملي دورك بنسبة 80 أو 90 بالمائة تدي البيت حقه".

وأضافت نجوي إبراهيم، "بلاش تتحدي جوزك ولو جوزك معندوش ثقة في نفسه متتحدهوش ولا تستفزي غيرته ولو فنانة استأذنيه لو معجبين طلبوا يتصورا معاكي أو أعتذري ليهم اديله برستيجه واعتمدي على الرومانسية ده سلاح فعال وحسسيه بحبك وأنك بمركزك ومكانتك بيتحبه".







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