ميليسا باريرا: الصمت ليس خيارا بالنسبة لى وسأستخدم شهرتى لنصرة الحق

MENAFN - Youm7) تحدث الممثلة الشابة ميليسا باريرا بعد طردها من Scream 7 بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي، حيث استخدمت باريرا حسابها على موقع الصور إنستجرام، للتحدث علنا عن ما حدث، حيث أكدت:" أولاً وقبل كل شيء، أدين معاداة السامية وكراهية الإسلام. أدين الكراهية والتحيز من أي نوع ضد أي مجموعة من الناس، باعتباري لاتينية، ومكسيكية فخورة، أشعر بمسؤولية وجود منصة تتيح لي امتياز أن يتم الاستماع إليّ، ولذلك حاولت استخدامها لرفع مستوى الوعي حول القضايا التي أهتم بها ولإقراضها". صوتي للمحتاجين".

ميليسا باريرا

وتابعت باريرا: "كل شخص على وجه الأرض - بغض النظر عن الدين أو العرق أو الأصل العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي - يستحق حقوق الإنسان المتساوية والكرامة وبالطبع الحرية، وأعتقد أن مجموعة من الناس لا يمتلكوها، وأنه لا ينبغي لأي هيئة إدارية أن تكون فوق النقد".

وأنهت باريرا بيانها قائلة:" أصلي ليلاً ونهارًا من أجل عدم وقوع المزيد من الوفيات، ومن أجل عدم المزيد من العنف، ومن أجل التعايش السلمي، وسأواصل التحدث علنًا عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وسأواصل الدعوة، من أجل السلام والأمن وحقوق الإنسان والحرية، والصمت ليس خيارا بالنسبة لي".



