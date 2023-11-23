نجلاء بدر تعلن وفاة خالتها والجنازة بعد العصر من مسجد فاطمة الشربتلى

MENAFN - Youm7) أعلنت الفنانة نجلاء بدر وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك:"لله ما أعطى ولله ما أخذ،انا لله وإنا إليه راجعون إنتقلت الى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة/ عايدة سعد اليوم، سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وعرض لنجلاء بدر فى الأيام الماضية، مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

أعربت نجلاء بدر عن

سعادتها الكبير بردود الأفغال حول دورها في المسلسل، مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أنها لم تكن تتوقع التفاعل الكبير مع شخصية نرمين التي تقدمها خلال الأحداث لافتة إلى أن الشخصية احتاجت تحضيرات ومجهود كبير لاسيما بسبب الجانب النفسى لديها طوال الحلقات.

وأكدت نجلاء بدر أنها ذاكرت الشخصية جيدًا قبل التصوير ودرست حالتها وحياتها وكل ما مرت به من صعوبات أو أزمات وذلك من أجل تجسيدها بالصورة المناسبة، موضحة أن شخصية نرمين طوال الأحداث تظهر حزينة بسبب ما مرت به من مقتل زوجتها ومعرفته حقيقه وخوفها على أبنائها من سمعة والدها، واختارت الظهور بمكياج معين ليتناسب مع كل ذلك بل حتى لحظات السعادة التى ظهرت فيها تكاد معدومة لافتة أنه أظهرت ابتسامتها مرة أو مرتين فقط طوال الحلقات.









