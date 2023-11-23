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طريقة عمل شوربة العدس.. تساعد على الدفء ومفيدة فى الأيام الباردة

11/23/2023 4:34:01 AM
(MENAFN- Youm7) بعد انخفاض درجات الحرارة وتغيرات الطقس ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل شوربة العدس، فهى من الأكلات التى تساعد على الشعور بالدفء ويمكن تناولها بمفردها أو مع وجبات أخرى، كما تحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى
طريقة عمل شوربة العدس على طريقة الشيف مى صيام.


شوربة العدس


طريقة عمل شوربة العدس
المكونات

نصف كيلو عدس أصفر.

بصلة كبيرة.

2 فص ثوم.

2 طماطم مكعبات.

2
جزر مبشور.

ملح.

كمون.

شعرية.


طريقة تحضير شوربة العدس

يشوح البصل في قليل من الزيت أو السمن البلدي.

ثم يضاف الثوم وعندما تظهر له رائحة ضيفى الطماطم و الجزر مع التقليب جيداً.

ثم يضاف العدس المغسول ويقلب معهم.

ثم يضاف الماء حتي تغطي جميع المكونات و يترك يغلي حتى ينضج العدس.

ثم قومي بفرمه بالخلاط.

ثم ضعيه على النار مرة أخري و يضاف إليه الملح و الكمون و يغلي.


يقدم صحن العدس مع خبز محمص.

ويمكن تحمير نصف كوب من الشعرية و يضاف إليها كوب ماء وعندما تشرب الماء يضاف إليها شوربة العدس وتقدم ساخنة مع خبز محمص.


شوربة العدس






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