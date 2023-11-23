طريقة عمل شوربة العدس.. تساعد على الدفء ومفيدة فى الأيام الباردة

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- Youm7) بعد انخفاض درجات الحرارة وتغيرات الطقس ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل شوربة العدس، فهى من الأكلات التى تساعد على الشعور بالدفء ويمكن تناولها بمفردها أو مع وجبات أخرى، كما تحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى
طريقة عمل شوربة العدس على طريقة الشيف مى صيام.
شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس
المكونات
نصف كيلو عدس أصفر.
بصلة كبيرة.
2 فص ثوم.
2 طماطم مكعبات.
2
جزر مبشور.
ملح.
كمون.
شعرية.
طريقة تحضير شوربة العدس
يشوح البصل في قليل من الزيت أو السمن البلدي.
ثم يضاف الثوم وعندما تظهر له رائحة ضيفى الطماطم و الجزر مع التقليب جيداً.
ثم يضاف العدس المغسول ويقلب معهم.
ثم يضاف الماء حتي تغطي جميع المكونات و يترك يغلي حتى ينضج العدس.
ثم قومي بفرمه بالخلاط.
ثم ضعيه على النار مرة أخري و يضاف إليه الملح و الكمون و يغلي.
يقدم صحن العدس مع خبز محمص.
ويمكن تحمير نصف كوب من الشعرية و يضاف إليها كوب ماء وعندما تشرب الماء يضاف إليها شوربة العدس وتقدم ساخنة مع خبز محمص.
شوربة العدس
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