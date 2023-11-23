كيف يساعد شرب الماء فى الحصول على بشرة نضرة وغير جافة؟

(MENAFN
- Youm7) كوب
ماء له تأثير عميق على الجسم والبشرة، ويمنحه المزيد من الرطوبة خاصة فى فصل الشتاء، حيث يجب الحرص على ترطيب البشرة بشكل كبير لتظل ناعمة ومميزة، ولمعرفة كيف يمكن أن يفيد شرب الماء البشرة ويجعلها مشرقة ومتوهجة بشكل كبير، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "pureluxemedica".
كيف يساعد الماء على تحسين البشرة؟
التخلص من ترهل الجلد
من المعروف أن التخلص السريع من الدهون أو فقدان الوزن بشكل كبير، يمكن أن يؤدى إلى ترهل الجلد، وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى شد البشرة عن طريق صيام الماء، لكن هذا الأمر غير صحيح، ويمكن أن يسبب الكثير من الأضرار للبشرة، وأفضل طريقة يمكن اتباعها هى شرب كمية كبيرة من الماء بشكل يومى، حيث يساعد على شد البشرة بشكل بطئ ويحافظ على نضرتها.
طرد السموم
شرب الماء بكثرة يساعد على طرد السموم من الجسم، خاصة السموم الضارة التى تؤثر بشكل سلبى على الصحة العامة.
تقليل التجاعيد
يحافظ الماء على رطوبة الجسم ويجعله أكثر مرونة، فالشخص الذى يشرب الماء بكثرة يكون أقل عرضة للندبات والتجاعيد والخطوط الناعمة، ولا تظهر عليه علامات التقدم فى العمر والشيخوخة بشكل سريع.
يمنع ظهور البثور وحب الشباب
قد تظهر بعض السموم فى الجسم والتى تؤدى إلى مشاكل فى الجسم مثل حب الشباب والبثور، لهذا يجب شرب الماء بكثرة لتقليل البثور وحب الشباب وزيادة رطوبة الجسم وعدم انسداد المسام.
بشرة ناعمة
الترطيب
يجب عدم الاكتفاء بشرب الماء فقط، لكن يفضل استخدام الماء لترطيب البشرة بشكل كبير، عن طريق تنظيف البشرة والاستحمام للحفاظ على نظافة المسام والحفاظ على البشرة رطبة وصحية بشكل متوهج.
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