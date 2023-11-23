قشرته سامة.. حقائق لا تعرفها عن الكاجو فى يومه العالمى

MENAFN - Youm7) يحظى "الكاجو" كواحد من أهم أنواع المكسرات بانتشار واسع فى كل أنحاء العالم، بل إنه يتم تخيص يوم 23 نوفمبر بالاحتفال بالـ"كاجو"، وهو بالأساس بذرة يتم حصادها من شجرة الكاجو، وهى الشجرة نشأت فى شمال شرق البرازيل، ومع ذلك، فهو الآن يزرع على نطاق واسع فى المناخات الاستوائية.

شجر الكاجو

مع أوراقها الجلدية المرتبة بشكل حلزونى، تنمو شجرة الكاجو دائمة الخضرة حتى ارتفاع 32 قدمًا وغالبًا ما يكون لها جذع غير منتظم الشكل، وزهور صغيرة، تبدأ باللون الأخضر الباهت ثم تتحول إلى اللون المحمر، وتحتوى كل واحدة منها على خمس بتلات حادة ونحيلة.





حقائق الكاجو

تحتوى شجرة الكاجو على ثمرة تسمى "تفاح الكاجو"، جلدها الهش يجعلها غير صالحة للنقل، كذلك يصنع الأمريكيون اللاتينيون مشروب الفاكهة من تفاح الكاجو، ويسبب الكاجو تفاعلات حساسية أقل من المكسرات أو الفول السودانى الأخرى.

على الرغم من أن موطنه الأصلى هو شمال شرق البرازيل، إلا أن البرتغاليين نقلوا نبات الكاجو إلى الهند، بين عامى 1560 و1565، ومن الهند انتشر فى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وفى نهاية المطاف إلى أفريقيا.

غالبًا ما نرى الفول السودانى وجوز البقان والجوز والمكسرات الأخرى تباع بالقشرة، نظرًا للطبيعة السامة لقشرة الكاجو، فإن هذا غير ممكن، فعند الحديث عن القشرة، فإنه ليس جوزًا حقيقيا، لا يشكلون جدارا صلبا حول البذور كما يفعل البندق أو الجوز، وبدلاً من ذلك، يحتوى الكاجو على بطانة حول البذور مملوءة بسائل كاوى.

كاجو

الكاجو مصدر للمعادن الغذائية النادرة، منها النحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور، فزيت الكاجو هو زيت أصفر داكن يستخدم فى الطبخ أو تتبيلة السلطة ويتم استخراجه من الكاجو.

يمكن لشجرة الكاجو أن تعيش ما يصل إلى 60 عامًا، لكن بعضها يعيش لفترة أطول، ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يقدر عمر أكبر شجرة كاجو فى العالم بأكثر من 100 عام.

وتستغرق أشجار الكاجو حتى تصل إلى مرحلة النضج، وتبدأ فى إنتاج الجوز نحو 3 سنوات من زراعتها، لكن ذروة الإنتاج القابلة للحصاد قد تستغرق ما يصل إلى 8 سنوات.