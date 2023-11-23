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غرفة صناعة الجلود تنظم معرض القاهرة الدولى للجلد 26 يناير بمشاركة 85 شركة

11/23/2023 4:33:57 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.



وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، آخر الاستعدادات للمعرض الدولي السنوي، وترشيح الوفود الأجنبية القادمة لزيارة المعرض، بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، والوكيلين يحيي أبو حلقة وأحمد الألماني، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد محمود، رأفت الخياط، محمد زلط، نادر الكبير، محمود عودة، ومؤمن التميمي، و علاء النمر مدير عام الغرفة.



قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع إنه من المقرر أن يشارك في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للجلود أكثر من 85 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج والإكسسوارات والجلود، بهدف زيادة التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة، و إبراز اخر ما توصلت اليه صناعة الجلود في مصر والتطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.



وأكد السمالوطي على أهمية المعرض في رفع تنافسية الصادرات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة استقدام عارضين أجانب للمشاركة في المعرض، كما سيتم دعوة كبار مستوردي الأحذية والمنتجات الجلدية من عدة دول عربية وأفريقية لحضور فعاليات المعرض بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.



وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وافق على زيادة عدد العارضين المتخصصين في مجال صناعة الأحذية من الجلد الطبيعي لما لدينا من ميزات تنافسية في هذا المجال تسمح بزيادة الصادرات وتنشيط القطاع، مشيرا إلى أنه سيشارك في المعرض أيضاً الشركات المتخصصة في الملابس الجلدية والاكسسوارات الجلدية والمشغولات الجلدية اليدوية والحقائب الجلدية والحزام والمحفظة.



وأشار السمالوطي إلى أنه سيتم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين و نظائرهم من الدول العربية والأفريقية لزيادة التبادل التجاري وبحث الاستثمار المشترك لتطوير صناعة الجلود في مصر .



وأكد حرص الغرفة على إقامة المعرض بشكل سنوي حيث أنه التجمع السنوي الأهم الذي يتم خلاله التقاء صناع الجلود لتبادل الأفكار والآراء وبحث التحديات التي تواجه القطاع والسعي لحلها وتكاتف أبناء القطاع في هذا المحفل السنوي للنهوض بالقطاع وطرح الرؤى لتطويره.












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