-->

Thursday, 23 November 2023 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد انخفاض الذهب.. أسعار السبائك فى الأسواق بالضريبة والمصنعية

11/23/2023 4:33:57 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس بالسوق المصري، بعد نزول وهبوط الذهب من 2800 جنيه إلي 2735 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وفي السياق التالي أسعار السبائك الذهب.



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3226 جنيها بالضريبة والمصنعية



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7815 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15630 جنيها .



سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 31260 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 62520 جنيها.



سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 97218 جنيها.





مصنعيات سبائك الذهب:
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.



مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.












MENAFN23112023000132011024ID1107476514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث