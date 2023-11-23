آلة أوتوماتيكية على شكل بجعة فضية عمرها 250 عامًا.. اعرف قصتها

MENAFN - Youm7) فى عام 1774 تم صناعة "Silver Swan" الآلى لإثارة إعجاب الملوك وضيوفهم، ولتظل بمثابة أعجوبة ميكانيكية معقدة بشكل مثير للإعجاب ولا تزال تأسر الجماهير، فقد صُممت البجعة الفضية خصيصا للملوك، وهى واحدة من أشهر الآلات الآلية فى التاريخ، تم تجميعها فى المتحف الميكانيكى لجيمس كوكس، وهو صائغ لندنى ورجل أعمال من القرن الـ 18، باستخدام آلية داخلية صممها المخترع جون جوزيف ميرلين.

البجعة

يخفى جسم البجعة الفضى المطاردة 3 آليات على مدار الساعة تتحكم فى صندوق الموسيقى، وحوض من الزجاج مع أسماك فضية تسبح، والحركات الشبيهة بالحياة لرقبة الطائر المهيب ورأسه، عند رؤية البجعة الفضية وهى تعمل، من السهل أن ننسى أن هذه الأعجوبة الميكانيكية الرائعة لا يقل عمرها عن 250 عامًا.



كتب الروائى الأمريكى مارك توين ذات مرة عن البجعة الفضية قائلا، "شاهدت البجعة الفضية، التى كانت تتمتع بنعمة حية فى حركته وذكاء حى فى عينيه، شاهدتها تسبح براحة ودون مبالاة كما لو أنها ولدت فى مستنقع بدلاً من متجر مجوهرات شاهدتها وهى

تستولى على قطعة من الذهب وترفع رأسها وتقوم بالحركات المعتادة والمتقنة"

تزن البجعة الفضية الصلبة ما بين 25 و30 كيلوجراما، وتحتوى على أكثر من 700 مكون، باستثناء البراغى والمثبتات، تحتوى على 99 ورقة فضية و113حلقة عنق فضية و141 قضيبًا زجاجيًا.

كانت البجعة الفضية بمثابة ضجة كبيرة فى معرض باريس الدولى عام 1867، حيث كانت حركاتها التى تشبه الحياة وسعرها البالغ 50 ألف فرنك ما يعادل أكثر من 200 ألف دولار بأموال اليوم سبباً فى ذهول الجميع، وبعد 5 سنوات، تمكن جامعا الأعمال جون وجوزفين باوز من شرائها بعشر سعرها الأصلى وإضافتها إلى المتحف الذى يحمل الاسم نفسه.

حتى يومنا هذا، تظل هذه القطعة الآلية هى نجم متحف باوز، وذكرت صحيفة الغارديان أن البجعة الفضية فى حاجة ماسة إلى الترميم وهى حاليًا عبارة عن تمثال أكثر من كونها آلة.

وقالت أمينة المتحف فيكى ستورز، "إنها تعمل ولكن عندما تحرك الرقبة يجب دعمها"، مضيفة أن المتحف متفائل بأنه سيؤمن التمويل المطلوب لإصلاح هذه القطعة المذهلة من التكنولوجيا القديمة.