أكثر الأيام رعبا فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - Youm7) على مدى أكثر من قرنين من تاريخها، شهدت الولايات المتحدة نصيبها من الأيام الجيدة والسيئة، ولكن مرت أيام جعلت الأميركيين يشعرون بالخوف على مستقبل الأمة وعلى سلامتهم ورفاهيتهم. فيما يلي، بالترتيب الزمني، لخمسة من أكثر الأيام رعبا في أمريكا.

24 أغسطس 1814: أحرق البريطانيون واشنطن العاصمة

في 24 أغسطس 1814، بعد هزيمة الأمريكيين في معركة بلادينسبورج ، هاجمت القوات البريطانية واشنطن العاصمة، وانتشرت النيران في العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك البيت الأبيض، وفر الرئيس جيمس ماديسون ومعظم إدارته، وبعد مرور31 عامًا فقط على حصولهم على استقلالهم في الحرب الثورية، استيقظ الأمريكيون في 24 أغسطس 1814 ليروا عاصمتهم الوطنية تحترق تمامًا ويحتلها البريطانيون. وفي اليوم التالي، أدت الأمطار الغزيرة إلى إخماد الحرائق، وفقا لما ذكره موقع سوت كو.



14 أبريل 1865: اغتيال الرئيس أبراهام لنكولن

بعد السنوات الخمس المروعة من الحرب الأهلية، كان الأميركيون يعتمدون على الرئيس أبراهام لنكولن للحفاظ على السلام، وتضميد الجراح، ولم شمل الأمة مرة أخرى، في 14 أبريل 1865، بعد أسابيع فقط من بدء فترة ولايته الثانية، اغتيل الرئيس لينكولن على يد "جون ويلكس بوث"، وبطلقة مسدس واحدة، وخشي جميع الأميركيين من أن الحرب الأهلية قد لا تنتهي حقًا وأن فظاعة الاستعباد القانوني للناس تظل محتملة.

29 أكتوبر 1929: الثلاثاء الأسود" انهيار سوق الأسهم"

في 29 أكتوبر 1929، انتهت الأوقات الطيبة، وفي صباح ذلك اليوم "الثلاثاء الأسود"، انخفضت أسعار الأسهم، التي تضخمت بشكل زائف بسبب استثمارات المضاربة، في جميع المجالات، بدأ كل أمريكي تقريبًا يمتلك أسهمًا في محاولة يائسة لبيعها. وبطبيعة الحال، بما أن الجميع كانوا يبيعون، لم يكن أحد يشتري واستمرت قيم الأسهم في الانخفاض الحر، في جميع أنحاء البلاد، انهارت البنوك التي استثمرت بشكل غير حكيم، وأخذت معها مدخرات الشركات والعائلات. وفي غضون أيام، وجد ملايين الأميركيين، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم "ميسوري الحال" قبل الثلاثاء الأسود، أنفسهم يقفون في طوابير البطالة.

7 ديسمبر 1941: هجوم بيرل هاربر

7 ديسمبر 1941، وصفه الرئيس فرانكلين روزفلت بأنه "التاريخ الذي سيظل عاراً على امريكا"، حيث شنت القوات اليابانية هجوماً مفاجئاً بالقنابل على أسطول البحرية الأميركية في المحيط الهادئ المتمركز في بيرل هاربور بهاواي، وبحلول نهاية اليوم، قُتل 2345 عسكريًا أمريكيًا و57 مدنيًا، وأصيب 1247 عسكريًا و35 مدنيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، مع غرق أربع بوارج ومدمرتين وتدمير 188 طائرة.

11 سبتمبر 2001: هجمات 11 سبتمبر



قبل هذا اليوم كان معظم الأميركيين ينظرون إلى الإرهاب باعتباره مشكلة في الشرق الأوسط،وفي صباح الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، تحطمت تلك الثقة إلى الأبد عندما اختطف أعضاء من جماعة القاعدة

أربع طائرات تجارية واستخدموها لتنفيذ هجمات إرهابية انتحارية على أهداف في الولايات المتحدة.