أكثر الأيام رعبا فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

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- Youm7) على مدى أكثر من قرنين من تاريخها، شهدت الولايات المتحدة نصيبها من الأيام الجيدة والسيئة، ولكن مرت أيام جعلت الأميركيين يشعرون بالخوف على مستقبل الأمة وعلى سلامتهم ورفاهيتهم. فيما يلي، بالترتيب الزمني، لخمسة من أكثر الأيام رعبا في أمريكا.
24 أغسطس 1814: أحرق البريطانيون واشنطن العاصمة
في 24 أغسطس 1814، بعد هزيمة الأمريكيين في معركة بلادينسبورج ، هاجمت القوات البريطانية واشنطن العاصمة، وانتشرت النيران في العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك البيت الأبيض، وفر الرئيس جيمس ماديسون ومعظم إدارته، وبعد مرور31 عامًا فقط على حصولهم على استقلالهم في الحرب الثورية، استيقظ الأمريكيون في 24 أغسطس 1814 ليروا عاصمتهم الوطنية تحترق تمامًا ويحتلها البريطانيون. وفي اليوم التالي، أدت الأمطار الغزيرة إلى إخماد الحرائق، وفقا لما ذكره موقع سوت كو.
14 أبريل 1865: اغتيال الرئيس أبراهام لنكولن
بعد السنوات الخمس المروعة من الحرب الأهلية، كان الأميركيون يعتمدون على الرئيس أبراهام لنكولن للحفاظ على السلام، وتضميد الجراح، ولم شمل الأمة مرة أخرى، في 14 أبريل 1865، بعد أسابيع فقط من بدء فترة ولايته الثانية، اغتيل الرئيس لينكولن على يد "جون ويلكس بوث"، وبطلقة مسدس واحدة، وخشي جميع الأميركيين من أن الحرب الأهلية قد لا تنتهي حقًا وأن فظاعة الاستعباد القانوني للناس تظل محتملة.
29 أكتوبر 1929: الثلاثاء الأسود" انهيار سوق الأسهم"
في 29 أكتوبر 1929، انتهت الأوقات الطيبة، وفي صباح ذلك اليوم "الثلاثاء الأسود"، انخفضت أسعار الأسهم، التي تضخمت بشكل زائف بسبب استثمارات المضاربة، في جميع المجالات، بدأ كل أمريكي تقريبًا يمتلك أسهمًا في محاولة يائسة لبيعها. وبطبيعة الحال، بما أن الجميع كانوا يبيعون، لم يكن أحد يشتري واستمرت قيم الأسهم في الانخفاض الحر، في جميع أنحاء البلاد، انهارت البنوك التي استثمرت بشكل غير حكيم، وأخذت معها مدخرات الشركات والعائلات. وفي غضون أيام، وجد ملايين الأميركيين، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم "ميسوري الحال" قبل الثلاثاء الأسود، أنفسهم يقفون في طوابير البطالة.
7 ديسمبر 1941: هجوم بيرل هاربر
7 ديسمبر 1941، وصفه الرئيس فرانكلين روزفلت بأنه "التاريخ الذي سيظل عاراً على امريكا"، حيث شنت القوات اليابانية هجوماً مفاجئاً بالقنابل على أسطول البحرية الأميركية في المحيط الهادئ المتمركز في بيرل هاربور بهاواي، وبحلول نهاية اليوم، قُتل 2345 عسكريًا أمريكيًا و57 مدنيًا، وأصيب 1247 عسكريًا و35 مدنيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، مع غرق أربع بوارج ومدمرتين وتدمير 188 طائرة.
11 سبتمبر 2001: هجمات 11 سبتمبر
قبل هذا اليوم كان معظم الأميركيين ينظرون إلى الإرهاب باعتباره مشكلة في الشرق الأوسط،وفي صباح الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، تحطمت تلك الثقة إلى الأبد عندما اختطف أعضاء من جماعة القاعدة
أربع طائرات تجارية واستخدموها لتنفيذ هجمات إرهابية انتحارية على أهداف في الولايات المتحدة.
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