التنسيق الحضارى يدرج اسم الكاتب وحيد حامد في مشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضار ، اسم الكاتب وحيد حامد، في مشروع عاش هنا، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال المتعاقبة، لذا تم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في منطقة المهندسين.

وُلد وحيد حامد، بقرية بني قريش، مركز منيا القمح، محافظة الشرقيّة ، حصل على الابتدائية ثم الثانوية ، وسافر إلى القاهرة ليلتحق بقسم الاجتماع كلية الآداب وتخرج فيها عام 1965.

عمل على تثقيف نفسه وقطع سنوات مطلعا على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية وزائرا للمكتبات والسينما والمسرح أملا في أن يصبح كاتبا مميزا للقصة القصيرة والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير.

طبعت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب، وكانت تحمل اسم "القمر يقتل عاشقه"، وكان الكاتب يوسف إدريس والأديب نجيب محفوظ والكاتب عبد الرحمن الشرقاوي أساتذته الذين صقلوا فيه موهبته وفكره.

نصحه يوسف إدريس بالكتابة في مجال الدراما، وهو ما فعله ونجح فيه وبدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات في الإذاعة المصرية ثم انتقل للكتابة التلفزونية بمسلسل أحلام الفتى الطائر عام 1978 بطولة عادل إمام ، كون ثنائية سينمائية مع عادل إمام بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 81 ، واستمرت حتي فيلم "النوم في العسل" 1996 وخلال الثمانينيات أيضاً كتب للمخرج عاطف الطيب أفلام : التخشيبة ؛ والبريء ؛ و الدنيا على جناح يمامة و كشف المستور و المخرج سمير سيف : غريب في بيتي، الهلفوت، الغول، الراقصة و السياسي و غيرها.-في بداية التسعينات ارتبط مع المخرج شريف عرفة والنجم عادل إمام نتج عنها خمسة من أهم أفلامهم : اللعب مع الكبار (1991) ، المنسي (1993) ، الإرهاب والكباب (1994) ، طيور الظلام (1995) ، النوم في العسل (1996 (وكتب عام 2006 فيلم "عمارة يعقوبيان" عن رواية الدكتور علاء الأسواني من أعماله السينمائية التي تربو علي 40 فيلما منها: "احكي يا شهرزاد" "الوعد" ، "دم الغزال".

صدر له القمر يقتل عاشقه (مجموعة قصص قصيرة)،

استيقظوا أو موتوا (مقالات)،

حديث الدخان (مقالات)،

جمهورية عساكر (قصص ومقالات).