خطوات.. كيفية مسح وإعادة ضبط المصنع لجهاز Mac الخاص بك

MENAFN - Youm7) إذا كنت تخطط للتخلي عن جهاز Mac الخاص بك أو بيعه أو المتاجرة به، فإن أول شيء يجب عليك فعله لأسباب أمنية وعملية هو مسح البيانات الموجودة عليه وإجراء إعادة ضبط المصنع، وفقاً لموقع macrumors.

أولاً: قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك

قبل أن تفعل أي شيء، يجب عليك عمل نسخة احتياطية من الملفات الموجودة على جهاز Mac الخاص بك، ويمكنك القيام بذلك يدويًا عن طريق النسخ عبر الملفات على محرك أقراص خارجي، إذا كنت تستخدم iCloud، فيجب نسخ صورك وبريدك وجهات اتصالك ومستنداتك وما إلى ذلك احتياطيًا تلقائيًا في وحدة التخزين السحابية.

ومع ذلك، نوصي بشدة أن تأخذ الوقت الكافي لإجراء نسخة احتياطية من Time Machine لنظامك باستخدام محرك أقراص خارجي، وبهذه الطريقة، يمكن لمساعد الترحيل من Apple استخدام نفس وحدة تخزين النسخ الاحتياطي أثناء تثبيت macOS لنقل التطبيقات والملفات والإعدادات بسرعة من جهاز Mac القديم إلى جهاز جديد.

ثانياً: قم بإلغاء ربط تطبيقاتك

هناك بعض التطبيقات التي يجب إلغاء ربطها يدويًا بجهاز Mac الخاص بك، تتطلب بعض تطبيقات الجهات الخارجية تراخيص تعمل فقط على عدد محدود من أجهزة الكمبيوتر، لذا فكر في أي تراخيص قد تكون اشتريتها.

ثالثاً: تسجيل الخروج من iCloud

من المهم أيضًا تعطيل Find My Mac وتسجيل الخروج من ‌iCloud‌ في macOS، وبهذه الطريقة ستعرف على وجه اليقين عدم وجود أي شيء عالق على جهاز Mac الخاص بك يربط معرف Apple الخاص بك بهذا الجهاز.

كيفية مسح وإعادة ضبط جهاز Mac الخاص بك:

الآن بعد أن اتخذت الخطوات الاحترازية المذكورة أعلاه وإلغاء ربط مشترياتك وحساباتك، فقد حان الوقت لمسح محرك أقراص Mac وإعادة ضبط النظام على إعدادات المصنع الافتراضية.

1- اضغط فوق رمز Apple في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة جهاز Mac وحدد إعادة التشغيل، ثم اضغط فوق إعادة التشغيل.

2- اضغط باستمرار على مفتاحي Command وR بمجرد سماع نغمة Mac التي تشير إلى إعادة التشغيل.

3- انتظر حتى تظهر شاشة أدوات macOS المساعدة، ثم اضغط فوق Disk Utility.

4- اختر محرك أقراص نظام Mac الخاص بك، والذي يُسمى عادةً Macintosh HD، ثم اضغط فوق "مسح".

5- حدد خيار التنسيق Mac Extended (Journaled) أو APFS.

6- اضغط

فوق مسح، وقم بتأكيد الإجراء إذا طُلب منك ذلك، وانتظر حتى اكتمال التنسيق، بعد ذلك، أغلق Disk Utility وانقر فوق Reinstall macOS.

7- اتبع مطالبات التثبيت واسمح بمواصلة الإجراء حتى ترى ظهور مساعد الإعداد.

8- اضغط على المفاتيح Command+Q لإيقاف تشغيل جهاز Mac.

أنت الآن جاهز لبيع جهاز Mac الخاص بك، أو نقله إليك، أو إعداده كجهاز جديد، أو استعادة نسخة احتياطية.