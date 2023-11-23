تعرف على أبرز المخططات الاحتيالية النشطة خلال الجمعة السوداء

MENAFN - Youm7) مع اقتراب يوم "الجمعة السوداء" ونشاط التسوق الذى يصاحبه، أصدر مركز الأبحاث الروسى كاسبرسكى تقريرًا جديدًا يكشف عن أحدثالتهديدات السيبرانيةالتى تستغل عمليات التسوق عبر الإنترنت، حيث كشف التقرير عن حدوث أكثر من 13 مليون هجوم تصيد احتيالى متعلق بالمتاجر الإلكترونية فى عام 2023، إذ قلد المحتالون المتاجر الإلكترونية الشعبية، والعلامات التجارية الفاخرة، ومتاجر الأجهزة.

وفقًا لخبراء الشركة، تعتبر عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالى من أساليب المحتالين المفضلة لمحاولة كسب الأرباح المالية، ففى الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تعرّفت كاسبرسكى على 30.803.840 هجوم تصيد احتيالى يستهدف التسوق عبر الإنترنت، وأنظمة الدفع، والمؤسسات المصرفية. واستخدم 43.5% من إجمالى هذه الهجمات (بالتحديد 13،390،142 هجومًا) منصات التجارة الإلكترونية كطعم.

منذ شهر أكتوبر الماضى، لوحظ تضاعف عدد أسماء النطاق التى تستخدم عبارة "الجمعة السوداء " بثلاثة أضعاف، وتتنوع مواقع الويب التى تستخدم هذه الأسماء من كونها متاجر إلكترونية مزيفة إلى نسخ مقلّدة مقنعة عن متاجر إلكترونية حقيقية.



كما تعرّفت كاسبرسكى على العديد من هذه المتاجر المزيفة التى تعرض الملابس، والأدوات، والأجهزة للبيع منذ بداية الخريف. واكتشفت كاسبرسكى أن أكثر المخططات الاحتيالية انتشارًا تركز على إنشاء متاجر توجه الأفراد للدفع مقابل منتجات لن يستلموها أبدًا.

يتضمن مخطط احتيالى آخر دفع الضحايا لربط بطاقاتهم البنكية بحجة الدفع مقابل بضائع يشترونها، وهو ما يسمح للمحتالين بسحب الأموال تدريجيًا وإفراغ حسابات الضحايا، مثلًا يتظاهر موقع ويب احتيالى بأنه منصة تسوق معروفة، ويستدرج الأفراد بعرض يقدم لهم قسيمة شرائية بقيمة 800 يورو مقابل 1.95 يورو فقط، وبما أنه لا وجود لهذه القسيمة الشرائية عادةً، يخسر الأفراد أموالهم لصالح المحتالين.

مثال على صفحة تصيد احتيالى تتظاهر بأنها منصة تسوق عبر الإنترنت

كشف خبراء كاسبرسكى أيضًا تنفيذ المحتالين لـ 240 ألف هجوم تصيد احتيالى باستخدام أسماء علامات تجارية كبرى مثل eBay، وWalmart، وAlibaba، إلى جانب منصات محلية مثل Mercado Libre، إذ تغرى احتمالية النجاح المحتالين بعملية سرقة أكبر، وبالتالى كسب أرباح أكثر، وتدفعهم إلى انتحال هوية العلامات التجارية الراقية.

يستهدف المحتالون عشاق التكنولوجيا أيضًا من خلال التظاهر ببيع منتجات وخدمات Apple فى فترة يوم الجمعة السوداء، حيث اكتشفت منتجات كاسبرسكى 2.8 مليون هجوم تصيد احتيالى من هذا النوع بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023، كما يقع عدد من محبى ألعاب الفيديو ضحية عمليات احتيال تتظاهر ببيع منصات لعب، لكنها تسرق أموالهم بالمحصلة.

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية فى شركة كاسبرسكى، : "تستهدف المخططات المخادعة مجال التسوق عبر الإنترنت بشكل رئيسى، لا سيما خلال المناسبات البارزة مثل الجمعة السوداء.



ويكثف المحتالون أنشطتهم حينها، مستفيدين من الزيادة فى تدفق الزوار على مواقع الويب ورغبة المتسوقين فى اغتنام الخصومات، لذا من الضرورى توخى الحذر واعتماد ممارسات آمنة على الإنترنت، فبذلك تحمى نفسك من التهديدات المحتملة خلال استفادتك من مزايا السوق الرقمي."

لمعرفة المزيد حول مشهد التهديدات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت فى عام 2023، قم بزيارة موقع Securelist.



لاغتنام أفضل ما تقدمه عروض الجمعة السوداء هذا العام بأمان، نوصى باتباع إجراءات السلامة التالية:

لا تثق بأى روابط أو مرفقات تتلقاها عبر بريدك الإلكترونى، وتحقق جيدًا من هوية مرسلها قبل فتح أى منها.

تحقق جيدًا من صحة مواقع المتاجر الإلكترونية التى تزورها قبل ملء أى معلومات شخصية عليها، اسأل نفسك: هل الرابط الخاص بالموقع صحيح؟ وهل هناك أى أخطاء إملائية أو أخطاء فى التصميم؟

استخدم حل حماية موثوقًا لتحمى جميع الأجهزة التى تستخدمها للتسوق عبر الإنترنت.

إذا كنت ترغب فى شراء منتج من شركة غير معروفة، اقرأ مراجعات المنتج قبل اتخاذ أى قرار.

حتى أن اتخذت أكبر قدر من الحيطة، قد لا تعرف عن وقوعك ضحية للاحتيال قبل أن ترى كشف حسابك المصرفى أو كشف بطاقتك الائتمانية، لذلك لا تنتظر حتى تصل هذه الكشوفات إلى صندوق بريدك إذا كنت تحصل عليها ورقيًا، بل احصل عليها فورًا عبر الإنترنت وتأكد من شرعية جميع الرسوم التى خُصمت منك.



إذا تبين أن أحدها غير مشروع، فاتصل مباشرة بمصرفك أو شركة بطاقة ائتمانك لإصلاح المشكلة.