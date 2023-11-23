كيفية تغيير خلفية جوجل الخاصة بك فى كروم؟

MENAFN - Youm7) يعد جوجل كروم بسيطًا إلى حد ما، ولكن ليس من الضرورى أن يكون كذلك، إحدى الطرق لإضفاء الإثارة عليها هى تغيير المظهر العام بموضوع جديد.





ولا يمكنك تغيير خلفية علامة تبويب جديدة فحسب، بل يمكنك أيضًا تغيير الألوان العامة لعلامات التبويب وشريط الإشارات المرجعية والمزيد، وفقا لتقرير digitartlend.





ولا تعمل هذه الطريقة فى إصدار

Microsoft Edge

المستند إلى Chromium، كما أنها لا تغير مظهر موقع Google على الويب، وتنطبق هذه الطريقة فقط على Google Chrome، أفضل متصفح يمكنك تنزيله الآن، وصفحة "علامة تبويب جديدة" الخاصة به.





إليك كيفية تغيير خلفية Google الخاصة بك، ولكن قبل الضغط على، تأكد من تحديث Chrome، حيث أن الإرشادات التالية تعكس الإصدار 119 من Chrome والإصدارات الأحدث.





ابحث عن إعداد السمة

أولًا، سنرشدك إلى كيفية تغيير خلفية Google Chrome باستخدام أحد السمات، ونقوم هنا بتثبيت سمة يمكنك تنزيلها من سوق Chrome الإلكترونى، تشتمل السمات عادةً على صورة مخصصة تظهر على خلفية علامة التبويب الجديدة وألوان جديدة متناثرة فى جميع أنحاء المتصفح.









أولا، حدد موقع إعداد السمة فى Google Chrome ولفعل هذا:

الخطوة 1: حدد أيقونة تخصيص والتحكم فى Google Chrome

ثلاثية النقاط الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 2: حدد خيار الإعدادات فى القائمة المنسدلة.

الخطوة 3: حدد المظهر المدرج على اليسار.



الخطوة 4: اختر السمة المدرجة على اليمين، وينقلك هذا الإجراء إلى سوق Chrome الإلكتروني.





اختر الموضوع الخاص بك

يتم فتح قسم السمات فى سوق Chrome الإلكترونى فى علامة تبويب جديدة. إليك ما يجب فعله بعد ذلك.





الخطوة 1: تصفح السمات العديدة المتوفرة فى المتجر مقسمة حسب فئات واسعة، الصورة الأساسية التى تراها هى عادةً الصورة التى ستظهر كخلفية لعلامة التبويب الجديدة، لذا يمكنك استخدامها كدليل لاختيار الصورة، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فهذه هى موضوعاتنا المفضلة.





الخطوة 2: بمجرد تحديد المظهر، تأكد من مراجعة صور المعاينة والمراجعات الخاصة به، وسيوفر لك قسم الدعم (إذا كان متاحًا لهذا الموضوع) معلومات حول المشكلات (إن وجدت) التى واجهها المستخدمون أثناء استخدام القالب.





الخطوة 3: تذكر أن معظم السمات تمتد ألوانها وأنماطها عبر نافذة المتصفح وعلامات التبويب، لذا قم بإلقاء نظرة على المظهر الكامل قبل التثبيت.





إضافته إلى كرومبعد ذلك، حان الوقت لإضافة المظهر الخاص بك إلى Chrome. إليك ما يجب فعله:





الخطوة 1: إذا وجدت شيئًا يعجبك، فحدد الزر الأزرق إضافة إلى Chrome.





الخطوة 2: عندما يطبق Chrome السمة، يجب أن يكون هذا الزر الآن هو "إزالة من Chrome، وسترى أيضًا زر تراجع أزرق لإزالة السمة.





الخطوة 3: قم بإلقاء نظرة على المظهر الجديد الخاص بك، والذى يقوم تلقائيًا بتغيير مظهر المتصفح، قد يتغير لون علامات التبويب أو لا يتغير لونها، وإذا قمت بفتح علامة تبويب جديدة، فيجب أن تشاهد الصورة الأساسية للموضوع.





الخطوة 4: معرفة ما إذا كان المظهر العام يعجبك فى بعض الأحيان قد يعجبك الصورة، ولكن ليس ما تفعله بعلامات التبويب أو الألوان التى تضيفها عبر المتصفح، وإذا كان الأمر كذلك، فحدد زر تراجع أو عد إلى المظهر فى قائمة الإعدادات وارجع إلى المظهر الافتراضي.