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دعوى قضائية ضد شركة Chatgpt لرفضها الدفع مقابل استغلال حقوق الملكية الفكرية لغير الروائيين

11/23/2023 4:33:50 AM
(MENAFN- Youm7) تعرضت شركة OpenAI لدعوى قضائية أخرى تتهمها باستخدام الملكية الفكرية لأشخاص آخرين دون إذن لتدريب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها ، وتحدد الدعوى أيضًا شركة مايكروسوفت كمدعى عليه.



وتم تقديم الشكوى من جانب جوليان سانكتون نيابة عن مجموعة من المؤلفين غير الروائيين الذين قالوا إنهم لم يحصلوا على تعويض مقابل استخدام كتبهم ومجلاتهم الأكاديمية في تدريب النموذج اللغوي الكبير للشركة ، وفقا لتقرير engadget.



ويذكر المؤلفون في الدعوى القضائية كيف أمضوا سنوات في "تصور إبداعاتهم والبحث عنها وكتابتها"، ويتهمون OpenAI وMicrosoft برفض الدفع للمؤلفين أثناء بناء شركة "تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من خلال الاستيلاء على الأعمال الإنسانية المجمعة دون إذن"



وتقول الشكوى إن الشركات تتظاهر بعدم وجود قوانين حقوق الطبع والنشر، وقد "تمتعت بمكاسب مالية هائلة من استغلالها للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر".



سانكتون هو مؤلف كتاب Madhouse at the End of the Earth: The Belgica's Journey Into the Dark Antarctic، والذي يحكي قصة البقاء الحقيقية لبعثة قطبية عام 1897 التي علقت في المحيط وسط شتاء بارد في القطب الجنوبي
وأمضى سانكتون خمس سنوات وأنفق عشرات الآلاف من الدولارات في البحث وكتابة الكتاب. "مثل هذا الاستثمار للوقت والمال أمر ممكن بالنسبة للمدعي سانكتون والكتاب الآخرين لأنه مقابل جهودهم الإبداعية، يمنحهم قانون حقوق الطبع والنشر "مجموعة من الحقوق الحصرية" في أعمالهم، بما في ذلك "حقوق إعادة إنتاج العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر" وفقا للدعوى.





كما لاحظت Forbes قول
OpenAI سابقًا أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT لا يشكل "عملًا مشتقًا"، وبالتالي لا ينتهك أي حقوق طبع ونشر ، وتعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Sancton هي مجرد أحدث شكوى ضد الشركة بشأن استخدامها للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب التكنولوجيا الخاصة بها.



في وقت سابق من هذا العام، رفع كاتب السيناريو والمؤلف أيضًا مايكل شابون دعوى قضائية ضد OpenAI لنفس الشيء، كما فعل جورج آر آر مارتن، وجون غريشام، وجودي بيكولت، ورفعت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان دعوى قضائية ضد OpenAI وMeta أيضًا،
وتسعى سانكتون الآن للحصول على تعويضات قضائية لجميع المدعى عليهم في الدعوى الجماعية المقترحة.
















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