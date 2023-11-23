40.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

استقرت أسعار الذهب في الأردن، الخميس، بحسب النشرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



واستقر سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.80 و36.20 دينار على التوالي.

