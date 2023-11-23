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اتفاقية قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

11/23/2023 4:31:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إلتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى للوكالة الفرنسية للإنماء سيريل بيلير، بحضور كل من السفير الفرنسي لدى الأردن اليكسي لو كوور غرانميزون، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمان لوران ديوريز.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأولويات التنموية والإستثمارية في الأردن. وتم خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر آذار من العام الحالي، وبسقف تمويلي يصل إلى (912) مليون يورو.

وأشار مدير الوكالة سيريل إلى الشراكة القوية ما بين الحكومة الأردنية والوكالة، وأكد على إلتزام الوكالة بدعم الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة.

وعلى هامش الإجتماع، تم التوقيع على إتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة (46) مليون يورو. وتكمن أهمية هذا المشروع في مساهمتة في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال فترة ثلاث سنوات.

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