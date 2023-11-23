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أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد تأجيل اجتماع أوبك+

11/23/2023 4:31:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 1.13% إلى 76.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام "برنت" الآجلة بنسبة 1.26% إلى 80.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس خلال تداولات ما بعد الظهيرة هبطت أسعار الذهب الأسود بنحو 4%، لكن العقود قصلت خسائره في المساء، وأغلق "برنت" التعاملات على انخفاض بنسبة 0.6% عند 82.65 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.85% إلى 77.10 دولار للبرميل.


وجاء الهبوط بعد أن تم الإعلان عن تأجيل اجتماع "أوبك+" من 26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.-(وكالات)


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