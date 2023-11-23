أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد تأجيل اجتماع أوبك+

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 1.13% إلى 76.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام "برنت" الآجلة بنسبة 1.26% إلى 80.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس خلال تداولات ما بعد الظهيرة هبطت أسعار الذهب الأسود بنحو 4%، لكن العقود قصلت خسائره في المساء، وأغلق "برنت" التعاملات على انخفاض بنسبة 0.6% عند 82.65 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.85% إلى 77.10 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط بعد أن تم الإعلان عن تأجيل اجتماع "أوبك+" من 26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.-(وكالات)
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