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3 أنواع من المشروبات اليومية متهمة بمرض سرقة الدماغ

11/23/2023 4:30:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- هل تعلم أن كل ما تأكله يؤثر على صحتك العامة؟. وهل تعلم أن ما تشربه أيضاً يلعب دورا مهما بصحة دماغك؟.
فعلى ذمة صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، فقد وجدت دراسة ألمانية حديثة، أن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة يزيد من خطر ما أسمته "سرقة الدماغ" في إشارة إلى الإصابة بالخرف.
ووجدت الدراسة، أن ذلك يشمل بعض مشروبات الفواكه ومشروبات الحليب المنكهة وكذلك المشروبات الغازية كاملة الدسم.
كما ارتبطت عصائر الفواكه، التي تحتوي على سكريات طبيعية، بمرض "سرقة الدماغ"، ولكن بدرجة أقل.
الدراسة أشارت إلى أن الشاي والقهوة لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف على الإطلاق. ولا يعرف العلماء تماما، لماذا يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض. لكن بعض الدراسات تشير إلى أن السكر يمكن أن يسبب الالتهاب، والذي يعتقد أنه يلعب دورا في حالات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للحالة.
الدراسة، التي نشرت في مجلة Springer Nature، نظرت في كيفية تأثير تناول السكر بأشكاله المختلفة على خطر الإصابة بالخرف.
وقام الباحثون بتحليل الأنظمة الغذائية لـ 186,622 مشارك في الدراسة، تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاما، لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتم تسجيل 1498 حالة خرف خلال تلك الفترة.
تم أخذ الصحة العامة، مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI) والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ الصحي للعائلة في الاعتبار.
وكتب العلماء من "جامعة غيسن" الألمانية، أن تناول المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة والسكريات الطبيعية "يرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالخرف".
ويقارن هذا بتناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة أو طبيعية والتي لم يتم العثور على "ارتباط كبير" بينها وبين الخرف.
وقد وجدت دراسات منفصلة، أن الحصول على السكر في شكل سائل أسوأ بكثير من الحصول عليه من الأطعمة الصلبة.
ويرجع ذلك جزئيا، إلى أن الدماغ لا يسجل السعرات الحرارية من السكر السائل مثلما يفعل مع السعرات الحرارية من الأطعمة الصلبة.
وشرب السعرات الحرارية لا يثير إشارات الشبع مثل تناولها. وهذا يعني أنك في نهاية المطاف تأكل المزيد وتتعرض لخطر زيادة الوزن.
وإضافة إلى تعزيز زيادة الوزن، يمكن أن تؤدي السعرات الحرارية للسكر السائل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أيضا. -(العربية نت)

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