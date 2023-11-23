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النواب يدينون جرائم النازية الصهيونية ويرحبون بالهدنة

11/23/2023 4:30:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- شدد نواب، على إدانتهم للنازية الصهيونية وجرائمها الوحشية في قطاع غزة، والتي قتلت فيها مدنيين وأطفالا ونساء وكهولا ومرضى وجرحى، مؤكدين أن تعنت قوات الاحتلال الهمجية، في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وفتح المعابر، عمل ينم عن وحشية هذا الاحتلال، وعدم احترامه للقوانين الانسانية والدولية.
وفي الوقت ذاته، رحبوا بالاتفاق الذي عقدته المقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية، مع الاحتلال، لهدنة إنسانية في القطاع، آملين في أن يجري التوصل الى هدنة دائمة ووقف لإطلاق النار.
وأيد مجلس النواب، بلسان رئيسه احمد الصفدي، جهود الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، والحكومة، لوقف إطلاق النار في القطاع، والدور الذي تلعبه القيادة الهاشمية، في إيصال المساعدات لأبناء القطاع المحاصر.
جاء ذلك في الجلسة الرقابية الأولى، من عمر الدورة العادية الأخيرة، للمجلس الـ19، والتي عقدت برئاسة الصفدي، وترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس عبد الرحيم المعايعة، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، واعضاء من الفريق الحكومي.
وفي مستهل الجلسة، عرض النواب لزيارة ولي العهد الى مدينة العريش المصرية، للإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي القطاع مدينة خان يونس.
وقال الصفدي، انه وبتوجيهات من جلالة الملك، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد، ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في القطاع، مؤكدا أن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن، كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وأهلنا المدنيين العزل في القطاع، الصامدين في وجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة.
وقال اننا في المجلس، نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا، خلف جهود جلالة الملك لوقف العدوان الغاشم على القطاع بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء والرسالات، بأن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وادرج على جدول اعمال الجلسة، 20 سؤالا نيابيا وردا حكوميا، اذ حول النائب هيثم زيادين سؤاله حول التطبيقات الذكية لاستجواب.
وناقش النائب فريد حداد، سؤاله الموجه لوزير الصحة، بخصوص عدد حاملي فيروس الكبد الوبائي من نوع (ب) و(س) من الوافدين وخادمات المنازل خلال عام 2021، كما ناقش النائب جعفر ربابعة، اجابة وزير التربية والتعليم حول سؤاله حول الكتب المدرسية للمدارس الخاصة، مطالبا بتوفيرها لمناطق الاطراف مجانا، كما يقدم للمدارس الحكومية.
وناقش النائب ينال فريحات اجابة وزير التربية حول سؤاله عن نسبة المدارس المستأجرة والتي بلغت تكلفتها المالية خلال الـ20 سنة الماضية 99 مليون دينار، مطالبا بوضع استراتيجية للتخلص من المدارس المستأجرة.
وقال وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة، ان نسبة المدارس المستأجرة تبلغ 19 % من عدد المدارس، وان تكلفتها في الـ20 سنة ماضية بلغت 99 مليون دينار، مشيرا الى أن لدى الوزارة خططا لبناء مدارس للتخلص من المدارس المستأجرة.
وناقش النائب خليل عطية إجابة محافظة على سؤاله، حول الأشخاص ذوي الاعاقة الذين هم على مقاعد الدراسة في مدارس الوزارة، ومسألة تهيئة المدارس لتسهيل دراستهم، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمقترحات خاصة، لتسهيل دراستهم في المدارس الحكومية.
وقال محافظة إن جميع المدارس التي تبنى حديثا هي مدارس دامجة تسهل لذوي الإعاقة التعلم فيها.

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