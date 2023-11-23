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طقس لطيف في معظم المناطق حتى الأحد

11/23/2023 4:30:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم الخميس، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، مع الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء الأحد، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8 وفي مرتفعات الشراة 17 - 9، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 19، وفي البحر الميت 27 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 19 درجة مئوية.- (بترا)

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