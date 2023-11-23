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الأونروا تسير طائرة إمدادات طبية طارئة لغزة بالشراكة مع الخيرية الهاشمية

11/23/2023 4:30:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى قطاع غزة رحلتها الثالثة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة.
وأكد بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أن المساعدات العاجلة تحتوي على 45 طنا من أدوات ومعدات الطوارئ الطبية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومعدات الولادة اللازمة لدعم الأمهات الحوامل.
وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر، إننا "ملتزمون بإعطاء الأولوية ودعم حياة لاجئي فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة".
وأشار إلى أن "هذه المساعدات جزء من جهود الوكالة الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، وأن هذا الدعم السخي من الجهات المانحة لنا".
من جهته، أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن الهيئة تعمل مع شركائها على حشد وتنسيق الجهود اللازمة لدعم الأهل في قطاع غزة، خاصة القطاع الصحي للتخفيف من معاناة الجرحى والمصابين.
وأوضح أن هذه المبادرة المشتركة بين الأونروا والهيئة تؤكد التفاني في تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين يتعرضون لمعاناة قاسية في غزة.
وأضاف الشبلي، أن هذه المساعدات تؤكد التزام الأونروا الثابت بدعم حياة اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعمل بجد على إيجاد طرق برية إضافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة من الأردن.-(بترا)

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