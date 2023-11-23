عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة غارات على منازل في منطقة النصيرات ومخيمها وسط قطاع غزة، وجباليا شمالا.
وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد المصور الصحفي محمد عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وأوضحت المصادر ، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وشمالا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا.-(بترا)
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