9 شهداء في الضفة خلال الـ24 ساعة الماضية وعشرات المعتقلين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر فجر اليوم الخميس، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما) وإصابة آخر بالرصاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل قوله، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا؛ حيث أعلن الأطباء لاحقا استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق "بلاطة – شارع القدس"، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.

وأمس الأربعاء، استشهد 8 فلسطينيين في طولكرم وقلقيلية، بقصف طائرة مسيّرة وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي.



اعتقالات مستمرة



وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة وحي الضاحية واندلعت مواجهات، وداهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف للجيش بالمنطقة.



كما اقتحمت بلدة عزون قرب قلقيلية وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا، وصادرت نحو 15 مركبة.

وشملت سلسلة الاقتحامات مدينة طوباس ومخيم العروب شمال الخليل ومدينة بيت لحم وبلدة بيت جالو وبيت لقيا جنوب غرب رام الله وداهمت عددا من المنازل.



ومنذ أسابيع، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة، يرافقها توتر ومواجهات ميدانية واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ازدادت حدتها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 227 إضافة إلى نحو 2800 جريح، و3 آلاف معتقل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب.-(وكالات)