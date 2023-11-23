قطر تكشف آخر التطورات بشأن موعد الهدنة في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل مستمرة وتسير بشكل إيجابي.



وأضاف الأنصاري -في بيان- أن "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".



من جهته، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار، موضحا أنه يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.



كما أوضح أن هناك دورا للصليب الأحمر والأمم المتحدة في صفقة التبادل، ولكنه لم يوضح ماهية الدور المنوط بالمنظمتين، وكانت حماس سلمت بعض الأسرى لديها لأسباب إنسانية للصليب الأحمر الذي نقل الأسرى المفرج عنهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر رفح.



تفاصيل لوجستية



من جانبها، أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون عن أملها في أن تبدأ الهدنة صباح غد الجمعة، قائلة إن أطراف الاتفاق تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لاتفاق الهدنة بغزة، لا سيما في يومه الأول.

ووصفت واتسون هذه الاستعدادات بأنها "على الطريق الصحيح".



كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن عدم تسلم إسرائيل أسماء من ستطلق حماس سراحهم هو أحد أسباب تأخير تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة .

وقال المسؤول الإسرائيلي إن التأخر في إطلاق سراح المحتجزين في غزة ليس خطيرا، وسببه تفاصيل بسيطة تتعلق بتنفيذ الاتفاق.-(الجزيرة)