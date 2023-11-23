جماعة مسلحة تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جماعات مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، استهداف قاعدة للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة.
وأضافت الجماعة في بيان أنها أصابت القاعدة "بشكل مباشر".
وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت في وقت سابق تبنيها لاستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية اليوم، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.
وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي قد قالت إن عدد من مواقعها تعرضت الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها : شملت الاعتداءات قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.
وأضافت الهيئة : وأننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق.
MENAFN23112023000072011014ID1107476473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.