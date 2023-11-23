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جماعة مسلحة تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق

11/23/2023 4:30:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت جماعات مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، استهداف قاعدة للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة.
وأضافت الجماعة في بيان أنها أصابت القاعدة "بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت في وقت سابق تبنيها لاستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية اليوم، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي قد قالت إن عدد من مواقعها تعرضت الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها : شملت الاعتداءات قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.

وأضافت الهيئة : وأننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق.

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