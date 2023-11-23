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الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة

11/23/2023 4:30:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الطبيب في مستشفى الشفاء في مدينة غزة خالد أبو سمرة، فجر الخميس، إنه تم اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة (مجمع الشفاء) الخاضعة حاليا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح أبو سمرة أن "جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية الليلة".


وكان أبو سلمية قال إنه تلقى "أمرا" بإخلاء المستشفى في 18 تشرين الثاني، بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على "طلب" الطبيب.-(أ ف ب)

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