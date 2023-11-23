الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الطبيب في مستشفى الشفاء في مدينة غزة خالد أبو سمرة، فجر الخميس، إنه تم اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة (مجمع الشفاء) الخاضعة حاليا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أبو سمرة أن "جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية الليلة".
وكان أبو سلمية قال إنه تلقى "أمرا" بإخلاء المستشفى في 18 تشرين الثاني، بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على "طلب" الطبيب.-(أ ف ب)
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