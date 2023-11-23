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استشهاد الصحافي محمد عياش وعدد من أفراد عائلته بمخيم النصيرات

11/23/2023 4:30:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية باستشهاد الصحافي المصوّر محمد عياش وعدد من أفراد عائلته، وذلك في إثر غارة نفّذها الاحتلال واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وباستشهاد عياش، يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 63 شهيداً، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.


ولم يطَل العدوان الإسرائيلي الصحافيين في غزة وحدهم، بل استهدفهم في لبنان أيضاً، إذ استشهد مصور وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، في عدوان إسرائيلي استهدف مجموعة صحافيين في ‌علما الشعب في الـ13 من الشهر الماضي.


وقبل يومين، استُشهد الزميلان مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصوّر ربيع معماري والمتعاون حسين عقيل.

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