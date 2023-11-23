الاحتلال: نتعرض لأكبر قصف في الشمال



ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى وهو القصف الأكبر منذ بداية الحرب.

وقال حزب الله في بيان: استهدفنا ‌‏بـ48 صاروخ كاتيوشا قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91)، ‌‏وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".‏



وكان حزب الله قد أعلن إطلاق صواريخ باتجاه موقع سعسع الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.



وأضاف الحزب أن "المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة وحققت إصابات مباشرة".



وأكد الحزب أنه استهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وحقق إصابات مباشرة.



وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات شيحين والجبين ووادي حامول ومحيط بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي "رصدنا إطلاق قذائف من لبنان، وقواتنا ردت بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النار".



وأضاف جيش الاحتلال "اعترضنا صاروخ أرض- جو تم إطلاقه من لبنان الليلة الماضية".-(الجزيرة)