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القيادة المركزية الأميركية: إسقاط مسيرات انطلقت من مناطق الحوثي باليمن

11/23/2023 4:30:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، إسقاط عدة مسيرات فوق البحر الأحمر، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت "سنتكوم"، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "إكس": في صباح 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، بتوقيت اليمن، أسقطت "حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)" عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأكد البيان أنه تم "إسقاط المسيرات بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".

وأشارت "سنتكوم" أن "السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي ضرر أو إصابة".

وحتى الساعة 07:55 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي اليمنية حول اتهامات القيادة المركزية الأمريكية.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الجماعة اليمنية إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل إسرائيل "نصرة لغزة".

ولليوم 48، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

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