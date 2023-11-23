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قفاف ممثلا لغرفة تجارة وسط أوروبا في الأردن والشرق الأوسط وشمال افريقيا

11/23/2023 4:30:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عين مجلس إدارة غرفة تجارة وسط أوروبا ومقره بولندا، أيمن قفاف ممثلا للغرفة في الأردن والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال قفاف إن غرفة تجارة وسط أوروبا تعمل كجسر بين البلدان والأنظمة الاجتماعية والكيانات التجارية والمجتمعات، وتعمل كقوة دافعة تدعم كل من رجال الأعمال والأفراد.
وأضاف أن مكتب الأردن سيكون جسرا تجاريا وثقافيا بين الأردن ودول الشرق الأوسط ودول وسط أوروبا و يقدم فرصًا للعمل والتعاون، وتقديم المساعدة الإدارية والتجارية والثقافية في الأسواق المحلية.
وأكد أن مكتب الأردن سيعمل على تنظيم الوفود التجارية بين الاردن والدول الأوروبية وتعزيز اللقاءات الثنائية وفتح الأسواق للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية
ولفت إلى أن غرفة تجارة وسط أوروبا تدعم المبادرات في الجوانب التجارية والاجتماعية والثقافية من خلال الشراكات والاستثمارات والتجارة والخدمات والنقل وغيرها.
وبين قفاف أن مكتب الأردن سيعمل مع غرفة تجارة وسط أوروبا على دعم التنمية الاقتصادية والتعاون في الأسواق الدولية والمحلية، وإقامة وتطوير وتعزيز الاتصالات الدولية على أساس العلاقات المتعددة الأطراف، وإنشاء وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز المهارات.
وأكد قفاف أنه سيتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبناء علاقات متبادلة المنفعة بين المستثمرين الدوليين والمجتمعات المحلية، ودعم الاستثمارات وأنظمة الاستثمار والأنظمة المالية.
بالإضافة الى خلق البيئة المثالية للاستثمارات وتطوير الشركات المرتبطة بالغرفة.
وقال قفاف إنه سيتم التعاون وتبادل الخبرات التجارية بين رجال الأعمال في الأردن و الغرف التجارية في وسط أوروبا ومؤسساتها والسعي لتحقيق أفضل الممارسات التجارية الدولية.
وتسعى غرفة تجارة وسط أوروبا إلى إزالة العوائق والحواجز أمام التجارة والاستثمارات وتوسيع عضوية الغرفة في الأسواق المفتوحة حديثا و تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة ومتعددة الجنسيات.
وتعمل الغرفة من خلال مكتبها في الأردن على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول أوروبا الوسطى والشرق الأوسط، على أساس التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتغطي نشاطات غرفة تجارة وسط أوروبا ٢٥ دولة أوروبية.

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