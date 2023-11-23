شاومي وإعمار يشكلان مستقبل المعيشة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - AETOSWire) كشفت "شاومي"، شركة تكنولوجيا عالمية بارزة، عن تعاون رائد مع "إعمار"، مشكلًا منعطفًا هامًا يدمج بسلاسة بين التكنولوجيا وتطوير العقارات. تلتزم هذه الشراكة الاستراتيجية بتقديم مزيج استثنائي من الابتكار والتواصل، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم المنظومة الذكية لشركة "شاومي". ويتمثل جوهر هذا المشروع في منتجات "Mobile X AIOT"، التي تهدف إلى إحداث ثورة في مستقبل المعيشة الذكية المثالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم الكشف عن الحدث الحصري في 21 و22 نوفمبر في "أرابيان رانشز3" بمشاركة روّاد صناعة المحتوى والمحررين التقنيين وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين. تاحت الفرصة للضيوف لاستكشاف مفهوم المنزل الذكي المتكامل مع عرض أول منزل مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل "إعمار"، مما يوفر نظرة عميقة للإندماج الكامل لمنتجات "شاومي" الذكية ضمن المساحات السكنية. تمكن الحاضرون من استكشاف مجموعة واسعة من تشكيلة أجهزة "شاومي" المدعمة بالذكاء الاصطناعي AIOTالمتنوعة ، تتراوح من المكانس الذكية ومنقّيات الهواء إلى الكاميرات وغيرها الكثير.

أعرب روني وانغ، المدير العام لشركة "شاومي" في الشرق الأوسط، عن حماسه للتعاون قائلا: "لقد كان التعاون مع "إعمار" تجربة ممتعة. إن الرصد والتعلم من هذه الشركة الاستثنائية قد عزز إيماننا بالنجاح الذي ستحققه هذه الشراكة للطرفين. أؤمن بقوة أن نظام المنزل الذكي من "شاومي" سيمكن المستهلكين في دولة الإمارات بطريقة غير مسبوقة، مما يوفر حلولا شاملة لأسلوب العيش الذكي.

عززت المناسبة جوًا ديناميكيًا، مما سهل تبادل الرؤى، والتقاط اللحظات مميزة، والتقدير للتطورات المبتكرة التي تتكشف في عالم الحياة الذكية. وقد أكد الحدث الحصري على نجاح التعاون بين "شاومي" و"إعمار" في تشكيل مستقبل البيئات السكنية الذكية.

ويتجلى التزام "إعمار" بالابتكار في تطوير أول منزل مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي. ويمثل هذا الإنجاز دور الشركة الرائد في دعم التقنيات المتقدمة في مجال البناء. تستفيد "إعمار" من أساليب البناء المبتكرة للبناء بشكل أسرع وبتكلفة فعّالة، مع تصاميم مميزة، مع المساهمة في تقليل فاقد البناء و التلوث الصوتي. وتتوافق هذه المبادرة الرائدة بسلاسة مع رؤية "المدينة الذكية" في دبي، مما يعزز تفاني "إعمار" في إعادة تعريف معايير التطوير العقاري والتناغم مع الأهداف التكنولوجية والمستدامة الشاملة للمدينة.

وفي الوقت نفسه، تظل "شاومي" ملتزمة بأن تكون الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة في دولة الإمارات، حيث تقدم حلولاً متطورة تعيد تعريف حدود التكامل التكنولوجي. وقد نجحت الشركة التكنولوجية في ترسيخ نفسها بقوة كثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية عالميًا، معززة مكانتها كثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"شاومي" و"إعمار" لا يؤثران فقط على الحاضر، بل تضعان أيضا حجر الأساس لمستقبل تحول فيه مساحات المعيشة الذكية المتصلة التي ينظر من خلالها الأفراد إلى العالم ويتفاعلون معها.