شركة Magenta Telekom تختار شركة Mavenir لتقديم الخدمات الصوتية المعرّفة بالبرمجيات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Mavenir الرائدة في مجال برمجيات الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات بالاستعانة بالحلول السحابية الأصلية التي تناسب أي سحابة وشركة Magenta Telekom، ثاني أكبر شركة خدمات للهواتف المحمولة والثابتة في النمسا، عن استخدام حل IMS (النظام الفرعي للوسائط المتعددة القائم على IP) السحابي الأصلي المتكامل لتمكين الخدمات الصوتية المعرّفة بالبرمجيات لمستخدمي شبكة Magenta Telekom النهائيين.
سيتم استخدام حل IMS السحابي الأصلي بالكامل والمعتمد على الخدمات الدقيقة بنسبة 100% لتوفير خدمات الصوت عبر LTE (VoLTE) والصوت عبر الإنترنت اللاسلكي (VoWi-Fi) لعملاء Magenta Telekom، الأمر الذي يمهد الطريق لتوفير خدمات الصوت عبر الراديو الجديد (VoNR) مستقبلاً، بما في ذلك الاتصالات الصوتية بتقنية 5G واتصالات الويب في الوقت الفعلي. إضافةً إلى ذلك، يتيح هذا الحل استثمار IMS فردي بغية دعم أجيال متعددة من الخدمات الصوتية، كما يضمن تكافؤ الخدمة والميزات مع عمليات نشر VNF وCNF ويسهل استمرارية الصوت بين 4G و5G.
يوفر حل IMS السحابي الأصلي من Mavenir درجة عالية من المرونة في حالات الاستخدام الحرجة ويقلل التعقيد التشغيلي والتكلفة المقدرة لكل مشترك في الخدمات الصوتية ويسرع وتيرة عملية طرح المنتج في السوق مع رفع مستوى الأتمتة لعمليات النشر والتحديث والترقية والاعتماد والاختبار، كل هذا عن طريق التعويل على حل الأتمتة السحابية وإستراتيجية "أي سحابة" من Mavenir، في ظل غياب منصات الأجهزة القديمة أو الترحيل من IMS ثابت.
توفر البنية التحتية للشبكة الأساسية لنظام IMS السحابي الأصلي من Mavenir خدمات اتصالات من الجيل التالي، مما يسمح للمستخدمين بالتعاون باستخدام حلول الصوت والفيديو والمراسلة. علاوةً على ذلك، سيوفر حل Mavenir تجربة متسقة لعملاء Magenta Telekom، بغض النظر عن مكان المشتركين أو ما إذا كانوا متصلين مباشرةً بشبكة خلوية أو بشبكة إنترنت لاسلكي.
نبذة عن Magenta :
تعد Magenta Telekom شركة رائدة في مجال توفير خدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة والترفيه وحلول الأعمال في النمسا، ثم إنها تضم بين جنباتها نحو 2200 موظف وحققت إيرادات قدرها 1.39 مليار يورو في 2022، كما تقدم الشركة شبكة واسعة النطاق فائقة السرعة عبر كابل محوري من الألياف الهجينة والإنترنت عبر الهاتف المحمول وخدمات الترفيه وأحدث التقنيات للحياة الرقمية والعمل. والشركة إذ تعد جزءًا من Deutsche Telekom Group، فإنها تستفيد من القوة الابتكارية والاستقرار المالي للمجموعة التي هي أهم علامة تجارية في أوروبا، والتي حققت إيرادات بنحو 114.4 مليار يورو في السنة المالية 2022.
نبذة عن Mavenir :
يتمثل هدف Mavenir في بناء مستقبل الشبكات وتسطير ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على هدف إنشاء شبكة مؤتمتة فردية قائمة على البرمجيات فعالة على أي سحابة. ونظرًا إلى أنها الشركة الوحيدة في الصناعة الموفرة لبرمجيات الشبكات السحابية الأصلية الشاملة، ينصب تركيز Mavenir على تغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم وتسريع تحول شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من موفري خدمات الاتصالات والمؤسسات في أكثر من 120 بلدًا، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين على مستوى العالم.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN23112023004146001356ID1107476443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.