شركة Magenta Telekom تختار شركة Mavenir لتقديم الخدمات الصوتية المعرّفة بالبرمجيات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Mavenir الرائدة في مجال برمجيات الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات بالاستعانة بالحلول السحابية الأصلية التي تناسب أي سحابة وشركة Magenta Telekom، ثاني أكبر شركة خدمات للهواتف المحمولة والثابتة في النمسا، عن استخدام حل IMS (النظام الفرعي للوسائط المتعددة القائم على IP) السحابي الأصلي المتكامل لتمكين الخدمات الصوتية المعرّفة بالبرمجيات لمستخدمي شبكة Magenta Telekom النهائيين.

سيتم استخدام حل IMS السحابي الأصلي بالكامل والمعتمد على الخدمات الدقيقة بنسبة 100% لتوفير خدمات الصوت عبر LTE‏ (VoLTE) والصوت عبر الإنترنت اللاسلكي (VoWi-Fi) لعملاء Magenta Telekom، الأمر الذي يمهد الطريق لتوفير خدمات الصوت عبر الراديو الجديد (VoNR) مستقبلاً، بما في ذلك الاتصالات الصوتية بتقنية 5G واتصالات الويب في الوقت الفعلي. إضافةً إلى ذلك، يتيح هذا الحل استثمار IMS فردي بغية دعم أجيال متعددة من الخدمات الصوتية، كما يضمن تكافؤ الخدمة والميزات مع عمليات نشر VNF وCNF ويسهل استمرارية الصوت بين 4G و5G.

يوفر حل IMS السحابي الأصلي من Mavenir درجة عالية من المرونة في حالات الاستخدام الحرجة ويقلل التعقيد التشغيلي والتكلفة المقدرة لكل مشترك في الخدمات الصوتية ويسرع وتيرة عملية طرح المنتج في السوق مع رفع مستوى الأتمتة لعمليات النشر والتحديث والترقية والاعتماد والاختبار، كل هذا عن طريق التعويل على حل الأتمتة السحابية وإستراتيجية "أي سحابة" من Mavenir، في ظل غياب منصات الأجهزة القديمة أو الترحيل من IMS ثابت.

توفر البنية التحتية للشبكة الأساسية لنظام IMS السحابي الأصلي من Mavenir خدمات اتصالات من الجيل التالي، مما يسمح للمستخدمين بالتعاون باستخدام حلول الصوت والفيديو والمراسلة. علاوةً على ذلك، سيوفر حل Mavenir تجربة متسقة لعملاء Magenta Telekom، بغض النظر عن مكان المشتركين أو ما إذا كانوا متصلين مباشرةً بشبكة خلوية أو بشبكة إنترنت لاسلكي.

نبذة عن Magenta :

تعد Magenta Telekom شركة رائدة في مجال توفير خدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة والترفيه وحلول الأعمال في النمسا، ثم إنها تضم بين جنباتها نحو 2200 موظف وحققت إيرادات قدرها 1.39 مليار يورو في 2022، كما تقدم الشركة شبكة واسعة النطاق فائقة السرعة عبر كابل محوري من الألياف الهجينة والإنترنت عبر الهاتف المحمول وخدمات الترفيه وأحدث التقنيات للحياة الرقمية والعمل. والشركة إذ تعد جزءًا من Deutsche Telekom Group، فإنها تستفيد من القوة الابتكارية والاستقرار المالي للمجموعة التي هي أهم علامة تجارية في أوروبا، والتي حققت إيرادات بنحو 114.4 مليار يورو في السنة المالية 2022.

نبذة عن Mavenir :

يتمثل هدف Mavenir في بناء مستقبل الشبكات وتسطير ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على هدف إنشاء شبكة مؤتمتة فردية قائمة على البرمجيات فعالة على أي سحابة. ونظرًا إلى أنها الشركة الوحيدة في الصناعة الموفرة لبرمجيات الشبكات السحابية الأصلية الشاملة، ينصب تركيز Mavenir على تغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم وتسريع تحول شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من موفري خدمات الاتصالات والمؤسسات في أكثر من 120 بلدًا، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين على مستوى العالم.

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