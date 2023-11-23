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ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 80.1 % في سبتمبر 2023

11/23/2023 4:22:08 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير التجارة الدولية عن انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2023م بنسبة %17.1 عن شهر سبتمبر 2022، حيث بلغت قيمتها 103.8 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، منخفضة عن 125.3 مليار ريال في شهر سبتمبر 2022م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال، بنسبة ،17.1 % حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.
فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.0 % في شهر سبتمبر 2022م إلى 80.1 % في شهر سبتمبر 2023م.
كذلك انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023م بمقدار 0.2 مليار ريال وبنسبة 0.1%.
كما سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضا بنسبة 17.2% عن شهر سبتمبر 2022م، حيث سجلت 20.7 مليار ريال مقابل 25.0 مليار ريال.
وقد انخفضت الصادرات غير البترولية“باستثناء إعادة التصدير” إلى 25.8 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 48.1 % في نفس الفترة. فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية“تشمل إعادة التصدير” بمقدار 5.4 مليار ريال، وبنسبة 20.7 % بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023.
وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر سبتمبر 2023م بنسبة 2.2 % بمقدار 1.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، مقابل 61.5 مليار ريال في شهر سبتمبر 2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2023م بمقدار 9.6 مليار ريال وبنسبة 13.7%.

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