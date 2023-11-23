ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 80.1 % في سبتمبر 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير التجارة الدولية عن انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2023م بنسبة %17.1 عن شهر سبتمبر 2022، حيث بلغت قيمتها 103.8 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، منخفضة عن 125.3 مليار ريال في شهر سبتمبر 2022م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال، بنسبة ،17.1 % حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.
فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.0 % في شهر سبتمبر 2022م إلى 80.1 % في شهر سبتمبر 2023م.
كذلك انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023م بمقدار 0.2 مليار ريال وبنسبة 0.1%.
كما سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضا بنسبة 17.2% عن شهر سبتمبر 2022م، حيث سجلت 20.7 مليار ريال مقابل 25.0 مليار ريال.
وقد انخفضت الصادرات غير البترولية“باستثناء إعادة التصدير” إلى 25.8 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 48.1 % في نفس الفترة. فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية“تشمل إعادة التصدير” بمقدار 5.4 مليار ريال، وبنسبة 20.7 % بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023.
وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر سبتمبر 2023م بنسبة 2.2 % بمقدار 1.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، مقابل 61.5 مليار ريال في شهر سبتمبر 2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2023م بمقدار 9.6 مليار ريال وبنسبة 13.7%.
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