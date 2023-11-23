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أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

11/23/2023 4:22:07 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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