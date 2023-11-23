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الموارد البشرية الأولى عالميا في التميز بإدارة المشاريع

11/23/2023 4:22:07 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول عالميًا في جائزة التميز بإدارة المشاريع للسنة الثانية على التوالي لفئة "المشاريع الاجتماعية 2023 ", والمقدمة من معهد إدارة المشاريع PMI، نظير تميز الوزارة في مجال العمل التطوعي من خلال مشروع "المنصة الوطنية للعمل التطوعي".
وتُعد المنصة الوطنية للعمل التطوعي البيئة الحاضنة للعمل التطوعي في المملكة, وتوفر المنصة بيئة محفزة وآمنة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين, حيث تمكنت المنصة عبر خدماتها المتعددة بوصول عدد المتطوعين المستفيدين منها إلى أكثر من 645 ألف متطوع ومتطوعة، كما وصل عدد الفرص التطوعية إلى أكثر من 363 ألف فرصة, وبلغ إجمالي المسجلين حوالي مليون و700 ألف, فيما استفاد أكثر من 4,870 جهة من الخدمات التي تقدمها المنصة, وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.
يذكر أن الوزارة حققت في وقت سابق من هذا العام ترتيبًا مُتقدمًا ضمن الفئة الأولى والتي تشمل (أفضل 4 جهات) في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، كما حققت العام الماضي المستوى الرابع في تقييم نضج مجالات إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ (P3M3) والصادر من المنظمة البريطانية (Axelos) المتخصصة.

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