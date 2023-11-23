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إطلاق منصة اكتشف الثقافة

11/23/2023 4:22:07 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي لمنصة "اكتشف الثقافة"بوصفها منصة تفاعلية متكاملة للفعاليات الثقافية، وشراء تذاكر حضورها، على أن تستضيف هذه المنصة جميع الفعاليات والمهرجانات الثقافية المقدمة للجمهور من المواطنين والمقيمين والسيّاح، والتي من المتوقع أن يستفيد منها شريحةً كبيرة من الجمهور المستهدف؛ وذلك انعكاساً لعدد الفعاليات التي تقيمها المنظومة الثقافية حول المملكة.
وتدار المنصة من قبل فريق مختص تحت مظلة الوزارة، حيث ستُمكّن هذه المنصة المهتمين في المجال الثقافي بالمملكة من معرفة آخر الأخبار والفعاليات في مكانٍ واحد، وتتيح لهم شراء وحجز تذاكر الفعاليات المراد حضورها؛ لتدعم جهود وزارة الثقافة في سعيها لبناء منظومة رائجة عالمياً من الفعاليات والمهرجانات الثقافية؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وحرصت وزارة الثقافة في تصميم هذه المنصة على تطوير تجربة المستخدم بطريقةٍ تُشابه الرحلة المتكاملة، وذلك من خلال وجود تقنيات تتيح إمكانية تصفح الفعاليات، وحجز التذاكر، وإرسالها بعد ذلك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بكل يسرٍ وسهولة، وأخيراً تُرسل المنصة رسالة للمستخدم إما للتذكير بموعد الفعالية، أو بإرسال التذاكر خلال 24 ساعة أو أي فترة زمنية مخصصة.
وتسعى منصة "اكتشف الثقافة" إلى الوصول إلى عدة أهداف في سبيل زيادة التفاعل مع المهتمين بالفعاليات الثقافية، وذلك بهدف دمج جميع الفعّاليات الثقافية داخل مناطق ومدن المملكة في مكانٍ واحد، وإتاحة بيع تذاكر الفعاليات الثقافية في منصةٍ موحدة، ويُمكن تصفحها على الراب .

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