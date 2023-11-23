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شائع وغير معد..نصائح للتعامل مع الربو عند الأطفال

11/23/2023 4:22:06 AM
(MENAFN- Al Watan) يعد الربو من أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعًا بين الأطفال وهو مرض غير معدٍ ويتسبب في تضخم الشعب الهوائية وضيقها ويؤدي أيضًا إلى إنتاج مخاط زائد وكل ذلك يجعل التنفس صعبًا للغاية.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن مرضى الربو يتعرضون لهجمات مرضية، حيث يتأثر الجهاز التنفسي الضعيف بالهواء البارد، ويتسبب في تشنج عضلات مجرى الهواء والتي تسبب السعال والصفير وضيق التنفس.
وأكدت على أهمية الإدراك والقدرة على تحديد المحفزات المحتملة وإبلاغ الطبيب بها حتى يمكن اتخاذ الاحتياطات والإجراء المناسب، ومنها استخدام جهاز الاستنشاق حسب توصيات الطبيب والحصول على التطعيمات السنوية ضد الإنفلونزا وكذلك التطعيمات المنتظمة ضد الالتهاب الرئوي و تجنب المكورات الرئوية لتقليل مخاطر التهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب البقاء بمكان دافئ وآمن و ارتداء قناع لمنع الهواء البارد والجاف من الاتصال المباشر بمجرى الهواء و شرب المزيد من السوائل الدافئة وتناول الطعام بشكل صحيح، حيث إن النظام الغذائي الصحيح له تأثير كبير على الربو والحفاظ على النظافة لتجنب الإصابة بالبرد والفيروسات الأخرى.

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