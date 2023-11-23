الهلال الأحمر يعلن إجلاء 190 شخصا عن مشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية من مشفى الشفاء في غزة إلى مشافي جنوب قطاع غزة.
وأشار الهلال الأحمر عبر منصة "إكس" إلى أن العديد من الجرحى ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية لا يزالون عالقين في مشفى الشفاء.
وذكر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس، ومرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح، باستخدام 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وحافلتين تابعتين للأمم المتحدة ومركبات أخرى.
ووفقا للبيان واستمرت عملية الإخلاء قرابة عشرين ساعة حيث تمت عرقلة القافلة وإخضاعها لتفتيش دقيق أثناء مرورها على الحاجز الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.
كما تم اعتقال ثلاثة مسعفين ومرافق أحد الجرحى، فيما تم إطلاق سراح المرافق واثنين من المسعفين، بينما لا يزال المسعف الثالث محتجزا.
وأضحى مجمع مشفى الشفاء تحت نيران القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر يوم الأربعاء الماضي، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.
وأفادت إدارة المشفى بأن القوات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 شهيد بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.
MENAFN23112023000205011050ID1107476427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.