الهلال الأحمر يعلن إجلاء 190 شخصا عن مشفى الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية من مشفى الشفاء في غزة إلى مشافي جنوب قطاع غزة.

وأشار الهلال الأحمر عبر منصة "إكس" إلى أن العديد من الجرحى ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية لا يزالون عالقين في مشفى الشفاء.

وذكر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس، ومرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح، باستخدام 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وحافلتين تابعتين للأمم المتحدة ومركبات أخرى.

ووفقا للبيان واستمرت عملية الإخلاء قرابة عشرين ساعة حيث تمت عرقلة القافلة وإخضاعها لتفتيش دقيق أثناء مرورها على الحاجز الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

كما تم اعتقال ثلاثة مسعفين ومرافق أحد الجرحى، فيما تم إطلاق سراح المرافق واثنين من المسعفين، بينما لا يزال المسعف الثالث محتجزا.

وأضحى مجمع مشفى الشفاء تحت نيران القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر يوم الأربعاء الماضي، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وأفادت إدارة المشفى بأن القوات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 شهيد بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.



