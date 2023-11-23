بن غفير يضع خطًا أحمر أمام حكومة نتنياهو بعد صفقة التبادل

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- لوّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفير، بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية، إذا قررت وقف العمليات العسكرية القتالية الإسرائيلية، بعد الهدنة في غزة.

كان بن غفير، صوّت ضد صفقة الأسرى التي تأجلت إلى يوم غد الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وأفادت الصحيفة بأن ثمة تيارًا بالحكومة والكنيست يخشى أن تقود صفقة تبادل الأسرى، والتي يُفترَض أن تُنفَّذ على دفعات، في النهاية إلى وقف العمليات القتالية في غزة، ووقف تقدم القوات على الأرض.



وبيَّنت أن بن غفير، زعيم حزب "عوتْسِما يِهُودِيت" الراديكالي المتطرف، يقود هذا التيار، وقالت إنه أبلغ قناة الآن 14، أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذره فيها من أنه في حال نجم عن الهدنة التي تعد من بين بنود الصفقة، وقف العمليات القتالية فإنه "لم يعد لنا ما نفعله في هذه الحكومة".

وذكر بن غفير أنه إذ لم يواصل الجيش الإسرائيلي القتال عقب نهاية وقف إطلاق النار "لن يبقى لي ما أفعله بداخل هذه الحكومة".



ويعارض بن غفير بشدة جميع الخطوات التي جرت حتى الآن على صعيد الحرب الدائرة في غزة والتي لا تتعلق بمواصلة تحقيق أهداف العمليات العسكرية؛ إذ احتج بشدة على قرار المجلس الوزاري المصغر، الصادر الجمعة الماضي، بشأن إدخال شاحنتي وقود يوميًّا إلى غزة، ورأى أنها بمثابة "الأكسجين" الذي يعطونه لحماس.



وكان زعيم "عوتسما يهوديت"، المحسوب على التيار القومي، وأحد أحزاب تيار الصهيونية الدينية ذكر في وقت سابق أن إسرائيل "أعطت الفلسطينيين الماء ثم الغذاء ثم الوقود، وربما في المرة القادمة ستعطيهم كرة القدم والرياضة".

وحلَّ بن غفير أمس، الأربعاء، ضيفًا على برنامج "أخبار المساء" بهيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، وسألته المحاورة لماذا لا تتقدم باستقالتك طالما تنفذ الحكومة خطوات لا تتفق مع توجهك؟، وكررت هذا السؤال كثيرًا في كل مرة كان يرد عليها بشكل غير مباشر.

واضطر بن غفير في النهاية للقول إنه سيبقى إلا إذا تجاوزت الحكومة الخطوط الحمراء، ورأى أنها لم تتجاوز تلك الخطوط بعد، فيما بدا من حديثه مع قناة "الآن 14" أن الخطوط الحمراء تتعلق بوقف العمليات الحربية عقب الهدنة.

وكانت مشادة كلامية حادة اندلعت بين بن غفير وبين وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب (الليكود)، خلال اجتماع الحكومة لمناقشة صفقة الأسرى.



وصرَّح الوزير زوهار عقب تلك المشادة في حديث أدلى به لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أن بن غفير "لا يصلح للبقاء في هذه الحكومة".



وذكر بن غفير خلال الاجتماع أنه يتعين الاعتراف بأن إسرائيل قررت إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين بعينهم، وهذا يعني أنها "فضلتهم على نساء وأطفال آخرين"، وقال: "لقد قال حاخاماتنا ذات يوم: لا تفضلوا نفسًا على نفس".



وكان الوزير زوهار صوَّت لصالح إبرام الصفقة مع حماس، بينما عارضها كل من وزراء حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، فيما أثارت النائبة عن الحزب المتطرف ذاته، ميراف بن آري، عاصفة من الانتقادات خلال اجتماع مع ذوي الأسرى، حين اتهمت إحدى الأمهات الثكالى بأنها "تكذب"، وأشارت إليها: "ما الذي أتى بك إلى هنا؟".





