دوام المدارس الحكومية اعتبارا من السبت 25/11 وحتى الخميس 30/11 عن بُعد
التاريخ
11/23/2023 4:20:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، أن دوام المدارس الحكومية اعتباراً من السبت 25/11 وحتى الخميس 30/11/2023 عن بُعد "إلكترونياً"، وأن مديريات التربية والتعليم تتولى متابعة ذلك.
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