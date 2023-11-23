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دوام المدارس الحكومية اعتبارا من السبت 25/11 وحتى الخميس 30/11 عن بُعد

11/23/2023 4:20:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، أن دوام المدارس الحكومية اعتباراً من السبت 25/11 وحتى الخميس 30/11/2023 عن بُعد "إلكترونياً"، وأن مديريات التربية والتعليم تتولى متابعة ذلك.


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