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شهيد وإصابتان ومداهمة منازل خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة

11/23/2023 4:20:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، ما أسفر عن استشهاد فتى، وإصابة مواطنين آخرين بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.

واستُشهد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب شابان آخران أحدهما في الظهر والآخر في القدم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المخيم، وفي منطقة الضاحية القريبة، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت تسعة مواطنين، عُرف منهم: الشقيقان مهدي ويحيى خويرة، وابن عمهما لؤي خويرة من منطقة الضاحية، والمواطن سمير الزبيدي ونجله حسن من مخيم بلاطة، وصبيح الحوح والد الشهيد وديع الحوح من المدينة، وثلاثة شبان لم تُعرف هوياتهم بعد، اعتُقلوا من داخل مخبز يعيش في نابلس.

كما قامت قوات الاحتلال بتجريف الشوارع وصرح الشهيد داخل مخيم بلاطة وتدميرها.

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