الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تزايد ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال الشهر الجاري.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 457.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات الطاقة والتعدين والبنوك.
وفي حين تراجعت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7469 نقطة، زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.35% عند 15957 نقطة، فيما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% عند 7260 نقطة.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 0.9 نقطة إلى -16.9 نقطة خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، خلافًا للتوقعات باستقرارها عند -17.8 نقطة.
وقبل يوم واحد من صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير، حذر البنك من ظهور علامات مبكرة على تعرض المصارف في منطقة اليورو للضغوط في ظل الفائدة المرتفعة، إثر تزايد حالات التخلف، والتأخر في سداد القروض، بجانب التباطؤ الاقتصادي وتشديد شروط التمويل.
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