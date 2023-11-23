الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تزايد ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال الشهر الجاري.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 457.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات الطاقة والتعدين والبنوك.

وفي حين تراجعت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7469 نقطة، زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.35% عند 15957 نقطة، فيما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% عند 7260 نقطة.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 0.9 نقطة إلى -16.9 نقطة خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، خلافًا للتوقعات باستقرارها عند -17.8 نقطة.

وقبل يوم واحد من صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير، حذر البنك من ظهور علامات مبكرة على تعرض المصارف في منطقة اليورو للضغوط في ظل الفائدة المرتفعة، إثر تزايد حالات التخلف، والتأخر في سداد القروض، بجانب التباطؤ الاقتصادي وتشديد شروط التمويل.

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