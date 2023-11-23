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فيلم نفق بوري المرعب!

11/23/2023 3:14:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سبحان‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أقرأ‭ ‬خبرا‭ ‬من‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬عن‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ (‬المفروض‭ ‬أنها‭ ‬خير‭)‬،‭ ‬تضطرب‭ ‬معدتي‭ ‬وأشعر‭ ‬بالخوف‭ ‬وكأنني‭ ‬اقرأ‭ ‬خبراً‭ ‬مرعباً‭.‬

كنا‭ ‬قديما‭ ‬ننتظر‭ ‬المطر‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ونتشوق‭ ‬إليه،‭ ‬وكأنه‭ ‬العيد‭ ‬السعيد،‭ ‬حيث‭ ‬ترتوي‭ ‬الارض‭ ‬العطشى،‭ ‬ونستمتع‭ ‬نحن‭ ‬بالجو‭ (‬اللندني‭)‬،‭ ‬اللي‭ ‬كان‭ (‬يازعم‭) ‬رومانسيا‭ ‬وجميلا‭! ‬اما‭ ‬الآن‭ ‬فأصبح‭ ‬المطر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬مصيبة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استنفار‭ ‬وقلق‭ ‬لما‭ ‬سيحدث‭ ‬لشوارعنا،‭ ‬وسياراتنا‭ (‬وخصوصا‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬جديدة‭) ‬من‭ ‬النقع‭ ‬والحفر،‭ ‬وبيوتنا‭ (‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الاسكانية‭ ‬الجديدة‭).. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الكارثة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لأننا‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نتفهم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمدن‭ ‬والقرى‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬أو‭ ‬شيدت‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬بمقاييس‭ ‬مختلفة‭ ‬وقديمة،‭ ‬اما‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬عليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬حجتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والبيوت‭ ‬التي‭ ‬تغرق‭ ‬بمياه‭ ‬أمطار‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬مدتها‭ ‬على‭ ‬الساعتين؟؟‭ ‬من‭ ‬المسؤول؟‭ ‬ولماذا‭ ‬تتكرر‭ ‬نفس‭ ‬الكوارث‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الاماكن‭ (‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاماكن‭ ‬الجديدة‭)‬؟‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حلول‭ ‬جذرية؟‭ ‬

حسبي‭ ‬الله،‭ ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬المطر‭ ‬لنا‭ ‬كمشاهدة‭ ‬أفلام‭ ‬الرعب‭ ‬ذات‭ ‬الاجزاء‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬نشاهدها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بنفس‭ ‬الأحداث،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬اختلاف‭ ‬الابطال‭ ‬حيث‭ ‬انني‭ ‬مازلت‭ ‬أتذكر‭ ‬رهبة‭ ‬اول‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ (‬طارد‭ ‬أرواح‭ ‬الشريرة‭) ‬الذي‭ ‬شاهدته‭ ‬وأنا‭ ‬صغيرة،‭ ‬ثم‭ ‬أصبحت‭ ‬أشاهد‭ ‬الاجزاء‭ ‬التالية‭ ‬برهبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬اقل‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬صور‭ ‬شاهدتها‭ ‬لنفق‭ ‬بوري‭ ‬وكيف‭ ‬غرقت‭ ‬السيارة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.. ‬مازالت‭ ‬الصور‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬ذهني،‭ ‬ثم‭ ‬شاهدت‭ ‬صور‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مخيفة‭ ‬أيضا‭ ‬وذكرني‭ ‬برعب‭ ‬أول‭ ‬مرة،‭ ‬لذلك‭ ‬أتساءل‭: ‬الى‭ ‬متى‭ ‬سيستمر‭ ‬فيلم‭ ‬رعب‭ (‬نفق‭ ‬بوري‭) ‬يا‭ ‬سادة‭ ‬يا‭ ‬مسؤولين؟‭ ‬هل‭ ‬تنتظرون‭ ‬ان‭ ‬يموت‭ ‬الناس‭ ‬هناك‭ ‬ونفقد‭ ‬أرواحا‭ ‬غالية‭ ‬حتى‭ ‬تحلوا‭ ‬المشكلة‭ ‬بشكل‭ ‬جذري؟‭ ‬هل‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬نفق‭ ‬بوري‭ ‬مستحيل‭ ‬يا‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي؟‭ ‬

نثمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬لتوفير‭ ‬مضخات‭ ‬شفط‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وجانب‭ ‬البيوت‭ ‬المتضررة،‭ ‬ولكننا‭ ‬تعبنا‭ ‬ونحن‭ ‬نطالب‭ ‬بحلول‭ ‬جذرية‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬أو‭ ‬مصيبة‭ ‬المطر‭.. ‬فمتى‭ ‬يا‭ ‬ترى‭ ‬سنرتاح‭ ‬وترجع‭ ‬مشاعرنا‭ ‬الجميلة‭ ‬وحبنا‭ ‬للمطر؟‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬مجيب؟‭ ‬

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